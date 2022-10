Offerta Lidl, l’elettrodomestico utilissimo in casa a 59 euro: scade a giorni

La Lidl ha inserito una nuova offerta per un elettrodomestico molto utile che non può mancare in casa da comprare subito.



Nel corso di questi mesi abbiamo visto come i prezzi degli alimenti sono aumentati a causa dell’inflazione e degli effetti della guerra tra Russia ed Ucraina che hanno anche fatto aumentare il costo delle bollette dell’energia.

Per questo motivo, molti italiani hanno deciso di affidarsi ad acquistare prodotti che non sono prodotti da grandi marchi e a favorire l’acquisto di derrate alimentare in discount e minimarket.

Lidl, tra offerte e nuovi prodotti

Uno di questi che da sempre ha fatto gola a tutti gli italiani è la Lidl, la nota catena di discount che negli ultimi anni ha allargato la vendita con l’apertura di nuovi negozi in tutta la Penisola.

La fama di questa catena di supermercati è talmente grande che qualche anno fa decise di mettere in commercio una linea di abbigliamento fatta di calze, magliette e scarpe che sono andate letteralmente a ruba.

Addirittura, le prime scarpe messe in vendita a tiratura limitate sono state rimesse in vendita e vendute a dei prezzi stratosferici sui siti di e-commerce per via della loro particolarità.

Ma quello che interessa agli italiani è il prezzo dei prodotti che si possono trovare in questa catena che spesso mette a disposizione moltissime offerte a cui non si può fare a meno come quelle che ci saranno a partire dal 17 ottobre fino al 23.

In questa settimana ci saranno tantissime offerte che riguardano la festività di Halloween, fino ad arrivare alla cura della casa, della persona e del giardinaggio, qualora qualcuno si cimenti in questa passione.

Elettrodomestico a 59 euro al Lidl

A catturare l’attenzione di tutti quanti è stato il prezzo di un elettrodomestico molto ambito, che potrebbe risolvere moltissime questioni legati al tempo e alla preparazione dei cibi.

Stiamo parlando della planetaria, che a partire dal 17 ottobre la si può trovare alla Lidl al solo prezzo di 59€ in vari colori a secondo della cucina o del gusto personale dell’acquirente.

Nella confezione, oltre che all’elettrodomestico in sé, saranno presenti anche tre accessori da attaccare al braccio regolatore grazie ad un bottone di sblocco che permetterà di agganciare questi altri strumenti.

Questi sono il gancio mescolatore, che ci permette di miscelare nella maniera più ottimale tutti quanti gli ingredienti per cucinare i nostri piatti più elaborati e far in modo che vengano mescolati in maniera perfetta.

Poi troveremo anche il gancio impastatore, che serve per miscelare il composto che servirà per realizzare i nostri lievitati quali pane, focacce, torte e perché no anche panettoni o altri dolci tipici.

Infine, nella confezione sarà presente anche una frusta, utile per realizzare creme, meringhe, maionese, e quant’altro vogliamo cucinare e creare tramite questa planetaria che sarà dotata di ben otto livelli di velocità.

Con i suoi 600 watt di potenza, avrà anche una protezione antiscivolo dovuta ai piedini in gomma posizionati sotto l’elettrodomestico e un meccanismo che evita che si possa surriscaldare.

Come indicato sulla confezione, è sempre meglio lasciarla riposare per almeno 25 minuti dopo l’utilizzo prima di riporla nel contenitore o posizionarla nel punto in cui intendiamo lasciarla quando non la mettiamo in uso.

Inoltre è sempre meglio seguire le istruzioni, sia per quanto riguarda il montaggio che per quanto riguarda l’utilizzo e la manutenzione. In questo modo potremmo ottenere la nostra planetaria a poco prezzo e potrà durarci nel tempo.

Quindi non resta che affrettarsi, in quanto ogni volta che la Lidl pubblica queste offerte, i pezzi vanno a ruba e solo dopo poche ore dalla sua apertura tutti gli elettrodomestici messi in vendita a prezzo basso finiscono per essere esauriti senza altre scorte in magazzino.