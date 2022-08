La vittima, un ragazzo di 15 anni, Giovanni Zanier, si trovava sulla pista ciclabile di Porcia, provincia di Pordenone, quando è stato travolto e ucciso da un’auto.

Alla guida della vettura una militare americana di 20 anni, che presta servizio presso la vicina base di Aviano. La giovane è stata sottoposta all’alcol test e all’esame tossicologico. Il primo ha dato esito positivo. La militare aveva un tasso alcolico nel sangue pari a 2,09 grammi per litro, 4 volte il limite consentito.

Drammatico incidente a Porcia: 15enne investito e ucciso sulla pista ciclabile

Stava chiacchierando con alcuni amici sulla pista ciclabile di Porcia, Pordenone, quando un’auto sopraggiunta alle sue spalle, lo ha sbalzato di una decina di metri.

Immediatamente soccorso, per Giovanni Zanier non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo era appoggiato alla sua bici, quando la vettura lo ha preso in pieno.

Alla guida dell’auto una soldatessa americana che presta servizio nella vicina base di Aviano. La conducente – che ha 20 anni – è scesa dall’auto e ha cercato di soccorrere l’adolescente.

Stando ai primi riscontri, sembra che la militare sia sopraggiunta dalla rotatoria tra via Lazio e via Roveredo. Lì, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura ha perso aderenza con il terreno, travolgendo Giovanni.

Il personale sanitario, giunto sul posto con auto medica ed eliambulanza, ha prestato immediatamente soccorso al ragazzo, tentando ogni manovra di rianimazione, ma nulla è stato possibile fare per l’adolescente.

La militare americana è stata trasferita sotto choc all’ospedale di Pordenone. Qui la ragazza è stata sottoposta all’alcol test e all’esame tossicologico.

La soldatessa aveva bevuto: alcol test 4 volte oltre il limite

Nelle scorse ore è stato reso noto il risultato dell’alcol test, che ha dato esito positivo. Stando a quanto riferisce l’Ansa, la militare aveva un tasso alcolico nel sangue pari a 2,09 grammi per litro, 4 volte oltre il limite consentito.

La giovane al momento si trova agli arresti domiciliari. Questa mattina, sulla scorta degli ultimi accertamenti, la Procura di Pordenone ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto.

L’udienza di convalida del fermo sarà fissata nelle prossime ore. La soldatessa è accusata di omicidio stradale, ma la sua posizione si è ulteriormente aggravata per quanto emerso dall’alcol test.

Al momento non è certo se la militare subirà il processo in Italia o in America, come spesso succede in base agli accordi per i militari statunitensi all’estero.