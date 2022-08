‘House of the Dragon’: si ricomincia dalla casa dei Targaryen

House of the Dragon, ritorno nei Sette Regni, è il titolo scelto per l’attesissima serie che sarà visibile da oggi su Sky e in streaming sulla piattaforma di Now. Il tutto sarà trasmesso in contemporanea con la tv via cavo americana.

A differenza di quanto ci si possa aspettare dal titolo del prequel a breve in onda in Italia e in america, quello che i fan di Game of Thrones si aspettano non è certo un balletto con merletti e fronzoli.

Quello a cui assisteremo è più simile ad un classico spargimento di sangue, in perfetto stile Trono di spade. Quelle che ci aspettano saranno certamente dieci puntate che terranno gli spettatori incollati agli schermi.

Sarà perciò possibile sedersi comodamente questa sera alle 22:15 e godersi lo stravolgente spettacolo. Vediamo insieme di cosa si tratta e la storia che verrà trasmessa.

La saga incentrata su Casa Targaryen

La storia è incentrata sulla volontà di mettere le mani sulla bramata corona. A contendersela sono un fratello ed una sorella. Ovviamente non è così semplice orientarsi e capire in che momento preciso della vicenda ci troviamo.

Certamente per chi ha visto l’amatissimo Game of Thrones non sarà poi così complicato destreggiarsi tra date e le varie casate dei regni, in cui sarà possibile immergersi questa sera alle 21:15.

L’attesa serie firmata Hbo, sarà presto visibile in Italia. La storia è tratta dal romanzo ‘Fuoco e sangue‘ di George R.R. Martin e verrà ambientata circa 200 anni prima rispetto al ‘Trono di spade’.

Al centro del racconto ci sarà la vera storia di Casa Targaryen e tutti i segreti che questa famiglia cela. I Targaryen sono conosciuti come una delle casate più potenti e temute di questo mondo inventato.

Questa casata così antica si differenzia inoltre da tutte le altre per una stupefacente capacità, ovvero quella di soggiogare i draghi. La storia che verrà raccontata si posiziona circa nove generazioni prima di Daenerys, la famosa e amatissima madre dei draghi, che in Got è stata interpretata da Emilia Clark.

La voce narrante in sottofondo

La voce narrante che accompagnerà e spiegherà agli spettatori gli avvenimenti del prequel sarà quella di una di una principessa, Rhaenyra. Sarà infatti lei ad accamparsi nei segreti del palazzo.

Sarà possibile vedere la principessa da bambina nei primi momenti della storia, mentre volteggia con i suoi amati draghi nel cielo sopra la città.

Il padre però la vorrebbe vedere accasata, con un marito e una famiglia, ma lei non ne vuole proprio sapere, in quanto preferisce la compagnia dei volatili a quella dei suoi coetanei.

La principessa Rhaenyra però non disdegna proprio tutti, infatti ama stare insieme alla sua amica e dama di compagnia Alicent, figlia del Primo Cavaliere del Re.

La storia

Quella che vedremo stasera è l’inizio di questa partita a scacchi che durerà dieci puntate. Chiunque a corte infatti è una pedina della scacchiera. A decidere le mosse sono spesso gli eventi.

Tutti si muovono, parlano e agiscono seguendo un solo e unico obiettivo, l’unico per il quale continuare a vivere: il trono di spade.

Al centro, la famosa stirpe dei Targaryen, con i classici occhi color viola e le chiome bionde. Ricordati certamente per la loro autorevolezza e follia. Nessuno al di fuori della famiglia cercherebbe mai di avvicinarsi alla casata né tantomeno di detronizzarla.

Come infatti dirà la principessa, “L’unica cosa che può distruggere la casa dei Targaryen è la casa stessa”. Mai profezia fu più vera di così.