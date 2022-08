Quattro suore cattoliche sono state rapite da alcuni uomini armati, nelle scorse ore, in Nigeria. La polizia locale annuncia: “Sulle tracce per liberare le vittime”.

Ancora nessuna rivendicazione da parte di alcun gruppo, mentre secondo il portavoce della polizia sono in aumento i rapimenti nei confronti di persone legate alla chiesa cattolica. Intanto, da quanto si apprende, il rapimento delle quattro suore in Nigeria non è stato ancora rivendicato. Ipotesi riscatto per la polizia locale.

Nigeria, rapite quattro suore cattoliche: “Rapimenti sempre più frequenti”

Continuano i rapimenti nei confronti delle persone legate alla chiesa cattolica in Nigeria. Nelle ultime ore, vittime dei rapimenti, sono state quattro suore cattoliche, secondo quanto riferito dalla polizia. Nella fattispecie l’episodio è avvenuto nello stato di Imo, nel sud della Nigeria.

Michael Abattam, portavoce delle forze dell’ordine locali, ha inoltre confermato che il rapimento è avvenuto accanto a Okigwe. Le quattro suore, secondo le ultime ricostruzioni, pare fossero diretti verso la chiesa, in vista della celebrazione di una messa, quando degli uomini armati le hanno intercettate.

Rapitori ancora non identificati dalla polizia, alla quale al momento non risulta nessuna rivendicazione da parte di alcun gruppo della zona. Episodi di questo tipo, commenta ancora Abattam, sono comunque molto frequenti purtroppo nella zona.

Presi spesso di mira inoltre, come ricorda il portavoce, la gente vicina alla chiesa cattolica. Diversi preti cattolici sono stati rapiti nei mesi scorsi. Poco più di un mese fa, un prete italiano era stato liberato proprio dopo un rapimento a Ogunwenyi.

In quel caso il missionario Luigi Brena era riuscito a mettersi in salvo grazie al blitz della polizia, che si era messa alla ricerca della banda riuscendo a catturare e ad abbattere i rapitori.

Nigeria, rapite quattro suore: polizia sulle tracce dei malviventi

Sempre nel comunicato rilasciato in merito al rapimento delle quattro suore, la polizia ha reso noto che al momento le indagini proseguono per cercare di mettersi sulle tracce dei rapitori. Obiettivo primario quello di liberare le vittime, che non ha però specificato la motivazione.

Nessuno ha ancora rivendicato il crimine, ma sono comuni i rapimenti in Nigeria anche per chiedere un riscatto.

I Popoli indigeni del Biafra si sono resi protagonisti di grandi ondate di violenza in questa parte della nazione, ossia quella sud-ovest, nonostante i separatisti abbiano sempre negato il loro coinvolgimento nelle violenze. Così come il gruppo armato ESN.

Separatismo in Nigeria che rimane argomento controverso e parecchio delicato, che negli anni ’60 anni fa costò guerre civili e violenze inaudite al Paese.