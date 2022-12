Ponte sullo Stretto, incontro tra Valean e Salvini

Il Ponte sullo stretto s’ha da fare! Non è arrivata l’ufficialità ma fonti vicine a Salvini confermano che la commissaria ai Trasporti dell’Unione Europea, Adina Valean, si è detta onorata di dare aiuto su questa importante infrastruttura a condizione che vi sia un piano finanziario e un progetto definitivo.

Il vicepremier, nonché ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si è trovato a cena insieme a Adina Valean, entrambi ospiti dell’ambasciatore Stefano Verrecchia e si vocifera che abbiano chiacchierato circa il Ponte sullo Stretto.

La cena tra Adina Valean e Matteo Salvini

Galeotta fu la cena presso l’ambasciatore Stefano Verrecchia a Bruxelles, dove erano presenti anche Matteo Salvini, vicepremier del governo di Giorgia Meloni, e la commissaria ai trasporti dell’Unione Europea, Adina Valean.

Quest’ultima, secondo voci non ufficiali, si sarebbe mostrata onorata di prestare aiuto per la realizzazione di questa impotente infrastruttura, da anni al centro di numerose controversie, a condizione che sia stilato un progetto definitivo accanto a un piano finanziario ad hoc.

In questa cena organizzata nella capitale belga in vista del prossimo Consiglio dei Trasporti dell’Unione Europea, in un clima disteso e cordiale, la Valean ha voluto ringraziare il leader della lega per il supporto che l’Italia ha mostrato circa i corridoi di solidarietà per l’Ucraina.

Inoltre, sempre nel corso della serata, la commissaria dei trasporti dell’Ue ha mostrato uno spiccato interesse riguardo il corridoio del Brennero e il completamento della TAV lungo il tratto Torino-Lione.

Le ultime sul Ponte sullo Stretto

L’incontro tra Salvini e Valean a Bruxelles, alla vigilia del Consiglio dei Trasporti, potrebbe essere stato uno spiraglio di luce per il tanto famigerato Ponte sullo Stretto di Messina. I due hanno chiacchierato molto e il vicepremier ha omaggiato la commissaria con alcuni prodotti tipici del territorio ligure.

Il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ancora una volta, ha espresso l’importanza di realizzare percorsi condivisi con il fine principale di poter rilanciare al meglio le politiche di trasporto degli stati membri dell’unione europea, ricordando la determinazione dell’Italia che si mostra pronta a far fronte ai futuri progetti infrastrutturali di respiro europeo.

Riguardo al ponte sullo Stretto, il vicepremier Matteo Salvini, considera questa infrastruttura un delle opere più green e avveneristiche di tutta la storia. Infatti, secondo gli esperti con la realizzazione del ponte si potrebbero eliminare più di 100 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica annualmente, e le acque del canale di Sicilia finalmente potrebbero trovare il loro vantaggio.