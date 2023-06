Pomodori, cetrioli, zucchine raddoppiati con questo ingrediente che hai in cucina

Sogni un orto prospero di pomodori, cetrioli e zucchine portentosi? Non preoccuparti perché è possibile utilizzando un solo ingrediente che hai già in casa. Scopri quale.

I pomodori sono tra gli ortaggi preferiti da piantare nell’orto o anche soltanto sul davanzale di una finestra in città.

Pomodori, cetrioli e zucchine: come coltivarli

Avere degli ortaggi, come i pomodori, sempre a disposizione per il consumo ed il fabbisogno della propria famiglia è il sogno di molti. Ecco perché, qualcuno ha scelto di crearsi un piccolo orto in giardino o in balcone.

Come si fa, però, ad avere un orto sempre rigoglioso? Sono necessari alcuni accorgimenti. Per prima cosa, dovresti scegliere un’area soleggiata nel tuo giardino con un terreno ben drenato. Rimuovi le erbacce e lavora il terreno fino a una profondità di circa 20-25 centimetri.

Poi, puoi iniziare i semi al chiuso 6-8 settimane prima dell’ultima data prevista per le gelate, oppure puoi acquistare piantine da trapiantare direttamente nel terreno dopo che il rischio di gelate è passato. Mantieni il terreno costantemente umido, evitando però l’acqua stagnante. Fertilizza le piante regolarmente con un concime bilanciato per promuovere una crescita sana.

Come farli raddoppiare

Gli ortaggi come i pomodori, poco prima che si avvicina il momento del raccolto, necessitano più nutrimenti del solito. Tra poco ti sveleremo come realizzare a casa, fai da te, una sostanza nutritiva che aiuti a foto sintetizzare meglio gli ortaggi. Inoltre, aiuta a migliorare la resistenza dei nutrienti alle malattie e ai parassiti.

Se le piante sono nutrite correttamente, c’è anche un giusto equilibrio tra i microelementi. Ne risulta che gusto, colore e valore nutritivo degli ortaggi viene notevolmente migliorato.

Vediamo cosa occorre per preparare questo fertilizzante.

Come preparare il fertilizzante

Dovrai aggiungere un cucchiaio di cenere di legno a mezzo litro di acqua tiepida. La cenere di legno fa bene alle piante perché è ricca di minerali come potassio, fosforo, calcio e magnesio che sono essenziali per il loro sviluppo e la loro crescita.

La cenere di legno migliora anche il pH del suolo, promuovendo una migliore struttura e aiuta a controllare anche i parassiti e le malattie delle piante. A questa mistura ben amalgamata dovrai aggiungere un cucchiaio di yogurt che fa bene alle piante perché contiene diversi batteri benefici.

Tra questi, spiccano i probiotici che migliorano la salute delle radici e prevengono le malattie. Al suo interno sono contenuti anche azoto e fosforo che contribuiscono a migliorare lo sviluppo e la crescita delle piante.

Il passo successivo è quello di mescolare bene il tutto e, eventualmente, di filtrare con l’aiuto di un colino, se si desidera. A questo punto, bisognerà diluire il tutto con un altro litro di acqua. Si tratta, dunque, di due ingredienti che fanno molto bene alle piante.

Questa soluzione ti servirà per annaffiare per due o tre volte al mese, i tuoi ortaggi, compresi i pomodori.