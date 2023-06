Laura Pausini in tour a Venezia: show minacciato dal maltempo

Il concerto di Laura Pausini a Venezia potrebbe essere minacciato dal maltempo, ma i fan non si fanno scoraggiare dalla pioggia.

Le previsioni meteorologiche per questa sera indicano un’alta probabilità di acqua alta nella suggestiva Piazza San Marco a Venezia. Con una marea prevista di 95 cm intorno alle 20:30, i fan di Laura Pausini potrebbero essere preoccupati per il concerto atteso da tempo che si terrà in quella stessa piazza. Tuttavia, gli organizzatori del concerto sono pronti a rassicurare il pubblico che lo spettacolo non è a rischio, nonostante le condizioni meteo avverse.

Laura Pausini in concerto a Venezia, preoccupazione per il maltempo

Nonostante il maltempo fuori stagione, il concerto di Laura Pausini a Venezia proseguirà come previsto e il pubblico veneziano, abituato al carattere acquatico della città, saprà affrontare la situazione senza problemi.

Gli organizzatori hanno fornito alcune indicazioni pratiche ai partecipanti affinché possano godersi l’evento nonostante l’acqua alta.

Hanno suggerito di indossare stivali impermeabili o galosce e un k-way per raggiungere il proprio posto. Gli ombrelli, invece, sono vietati per motivi di sicurezza.

Questa non è la prima volta che un grande concerto si tiene nonostante le condizioni meteo avverse a Venezia.

Nel 2012, ad esempio, lo spettacolo di Sting si svolse regolarmente senza alcun intoppo, dimostrando che la città sa affrontare tali situazioni con successo.

Uno show tanto atteso

L’organizzazione del concerto della cantante emiliana ha messo in piedi uno spettacolo di grande livello, con un palco spettacolare e un merchandising a tema veneziano.

L’artista stessa ha condiviso alcuni dettagli sul suo live attraverso i social media, svelando che lo spettacolo sarà diviso in tre parti, ognuna caratterizzata da un diverso arrangiamento musicale e un colore rappresentativo.

Questo concerto rappresenta un modo per raccontare la storia di Laura Pausini, dal passato al presente, proiettandosi verso il futuro.

Nonostante le sfide che il maltempo potrebbe presentare, la determinazione degli organizzatori e l’entusiasmo del pubblico assicurano che la serata sarà speciale.

I fan di Laura Pausini avranno l’opportunità di godersi, dunque, un’esperienza unica e indimenticabile nel cuore di Venezia, nonostante le previsioni meteorologiche avverse.

Ciò dimostra ancora una volta come la musica e la passione possano superare ostacoli e sfidare anche il maltempo per creare momenti di gioia e condivisione.

I tre colori scelti dalla cantante

Laura Pausini, artista di fama internazionale, ha scelto la suggestiva Piazza San Marco come cornice per un evento unico e speciale.

Il 30 giugno, indosserà tre abiti iconici che rappresentano i tre periodi chiave della sua carriera: passato, presente e futuro.

QUANDO LAURA PAUSINI CI SFAMERÀ CON QUESTI OUTFIT E MI RENDERÀ ETERO ETERNAMENTE A QUESTO PUNTO. IO NECESSITO. pic.twitter.com/wj66bAv5Hf — Carmine De Rosa (@iamcarmine_) June 30, 2023

Ogni fase è contraddistinta da un colore distintivo – il rosso, il blu e il verde – e i suoi abiti esclusivi sono stati svelati in anteprima esclusiva per Vanity Fair.

Rosso|Passato

La prima tappa del viaggio emozionale di Laura Pausini è rappresentata dal passato, il periodo in cui ha conquistato il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Indosserà un sontuoso abito griffato Valentino, che incarna l’eleganza e la regalità. Questa creazione presenta una silhouette aderente, impreziosita da un leggero strascico che conferisce ulteriore maestosità all’ensemble.

Le ampie maniche vaporose e il colletto stile camicia si fondono perfettamente con uno spacco centrale e una fila di bottoncini, donando un tocco di raffinatezza a tutto l’abito.

Il Blu|Presente

Il secondo blocco del viaggio di Laura Pausini ci porta nel presente, il momento attuale in cui la cantante continua a stupire il pubblico con la sua musica e il suo talento senza tempo.

Indosserà un magnifico cape dress firmato Zuhair Murad, di una tonalità di blu profonda e misteriosa, simile a una notte stellata.

Questo abito sinuoso cattura l’attenzione con una cascata di cristalli, paillettes e punti luce che adornano il corpetto e le spalle. I

l punto vita è enfatizzato da un occhio ricreato in modo artistico, fungendo, così, da punto focale unico, che rende l’ensemble ancora più affascinante.

Verde|Futuro

Infine, Laura Pausini ci fa sognare con il suo futuro, il terzo e ultimo blocco di questo viaggio emozionale.

In questa fase, indosserà un completo di giacca e pantaloni creato da Versace che irradia energia e luce.

Grintoso e audace, in pieno stile disco mania, è completamente ricoperto di piccoli lustrini che riflettono la luce e si muovono al ritmo della musica. Un top argento “bling bling” completa il look, donando un tocco glamour e futuristico all’outfit.