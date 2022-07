Pollica, 9 indagati per l’omicidio del sindaco Angelo Vassallo del 2010

By

Nove gli indagati per la morte di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica in provincia di Salerno. L’uomo era stato ucciso nel 2010: omicidio e associazione a delinquere.

I reati ipotizzati dalle forze dell’ordine nell’indagine sulla morte di Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso nel 2010, sono quelli di omicidio e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Nove gli indagati dall’Antimafia, che ha disposto la perquisizione nei loro confronti.

Pollica, nuovi indagati per l’omicidio di Angelo Vassallo

E’ stato spesso chiamato il sindaco “pescatore” dalle varie associazioni che dopo la sua morte hanno tentato di fare emergere la verità. Angelo Vassallo è stato ucciso nel 2010, quando era in carica come primo cittadino nella città di Pollica, in provincia di Salerno. L’omicidio era avvenuto mentre Vassallo stava rincasando a bordo della sua auto.

Le forze dell’ordine negli ultimi mesi hanno individuato i reati di Omicidio e associazione a delinquere, finalizzata al traffico di droga. In questi giorni hanno inoltre proceduto alla perquisizione di 9 indagati per il suo omicidio.

Una delle ipotesi dei carabinieri è quella che l’ex sindaco sia stato ucciso dopo aver scovato un traffico di droga. Vassalli, secondo tale ipotesi, fu dunque ucciso prima che riuscisse a svelare tale traffico nei pressi del porto di Acciaroli, nel Cilento.

Il suo omicidio era avvenuto nel settembre del 2010, quando intendo a rivelare la verità sugli atti malavitosi della frazione del suo comune in provincia di Salerno – una nota località turistica.