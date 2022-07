Il Napoli sogna il colpo Cristiano Ronaldo!

Come la passata anche questa potrebbe essere un’estate decisamente tormentata per Cristiano Ronaldo che ha comunicato al Manchester United la propria volontà di andarsene per tentare un ultimo disperato assalto alla Champions League



“Scappato” dalla Juventus lo scorso 31 agosto, Cristiano Ronaldo ha concluso la stagione del suo ritorno al Manchester United con molte difficoltà e con un piazzamento decisamente deludente sia per lui che per il club inglese.

I “Red Devils” infatti non sono riusciti a qualificarsi per la Champions League ed il portoghese non ha alcuna intenzione di rinunciare alla competizione nella quale è sempre riuscito a fare la differenza.

Ronaldo sta parlando da giorni con il club inglese ed ha più volte ribadito la volontà di andarsene per disputare un’ultima Coppa dei Campioni da protagonista prima di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.

I tifosi del Napoli sognano Ronaldo

E’ bastata una semplice voce di corridoio per animare i tifosi del Napoli che sognano di vedere il fenomeno portoghese giocare con la maglia azzurra.

Ad oggi Jorge Mendes sta cercando di accontentare le richieste del suo assistito provando a contattare diversi club in grado di potersi permettere l'”azienda” CR7.

Ad oggi resta estremamente difficile un arrivo del portoghese in Italia: l’ingaggio di Ronaldo non è sostenibile da nessun club italiano e la sua esperienza alla Juventus ha dimostrato quanto sia difficile per un club gestire uno dei più grandi calciatori nella storia di questo sport.

A Napoli Cristiano sarebbe accolto da un calore ed un entusiasmo forse mai visto nella sua carriera. Jorge Mendes ha proposto il calciatore ad Aurelio De Laurentiis che, con i suoi dirigenti, starà facendo tutte le riflessioni del caso per valutare l’opportunità.

La speranza di tutti noi amanti del calcio è quella di continuare a vedere CR7 nella competizione più affascinante del mondo dove il portoghese ha, di fatto, superato ogni record possibile diventando il calciatore più vincente della storia.

Il Napoli ha salutato Insigne e Koulibaly scatenando l’ira dei propri tifosi che ora sognano un grande colpo per tornare competitivi per i vertici del campionato.

Cristiano Ronaldo sarebbe un regalo per il pubblico partenopeo, ora vedremo se De Laurentiis troverà la forza e la determinazione per piazzare quello che diventerebbe, senza alcun dubbio, il più grande colpo di mercato nella storia del club dove giocò anche un certo Diego Armando Maradona.