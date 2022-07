Attenta Lazio, il Manchester United vuole Milinkovic-Savic!

Nella Lazio altalenante dell’ultima stagione, Maurizio Sarri si è spesso affidato a Sergej Milinkovic-Savic, vero fenomeno del centrocampo biancoceleste e sogno di mercato dei maggiori club europei



Letteralmente devastante con la forza fisica e la sua qualità, Milinkovic-Savic è al momento il centrocampista più forte del nostro campionato con la Lazio che si coccola il suo fuoriclasse provando a resistere alle offerte dei club.

Il Serbo è ulteriormente cresciuto nella sua ultima stagione dove, sotto la guida di Maurizio Sarri, ha dimostrato di aver assunto i panni di leader anche morale, oltre che tecnico, della società capitolina.

Lazio, sirene inglesi per Milinkovic-Savic

Con l’addio di Paul Pogba, Erik ten Hag ha chiesto alla dirigenza del Manchester United un centrocampista in grado di aggiungere fisicità e qualità alla rosa ed il club inglese ha messo nel mirino la mezzala biancoceleste Milinkovic-Savic.



Nelle prossime settimane i “Red Devils” faranno un’offerta ufficiale a Claudio Lotito per cercare di arrivare al centrocampista serbo per il quale però i biancocelesti chiedono una cifra vicina ai 70/80 milioni di euro.

L’assalto degli inglesi spaventa la tifoseria laziale che teme di perdere il proprio calciatore migliore proprio all’alba di un’annata che dovrà essere fondamentale per il club romano.

La Lazio non farà sconti, ma la sensazione è che davanti ad un’offerta importante Lotito sia disposto a cedere il giocatore per generare la più grande plusvalenza nella storia del club nato nel 1900.

Milinkovic-Savic ha instaurato un rapporto splendido con la città ed in più occasioni ha dichiarato di trovarsi benissimo alla Lazio rassicurando i tanti tifosi che lo hanno eletto come idolo assoluto.

Arrivato ormai a 27 anni il calciatore potrebbe essere sicuramente stuzzicato dall’idea di giocare in una grande club e competere per vincere la Champions League, trofeo in cui ha giocato appena 5 partite in carriera.

Ad oggi il calciatore è sereno e determinato ad iniziare una nuova stagione con la maglia numero 21 della Lazio, vedremo se di fronte ad una grande offerta deciderà di lasciare la città per sposare un nuovo progetto.

Claudio Lotito sta mettendo a segno tanti colpi di mercato importanti dimostrando come la volontà del club sia quella di riportare la Lazio ai massimi livelli del campionato italiano.

Le prossime settimane saranno decisive, i tifosi biancocelesti sperano di vedere Sergej Milinkovic-Savic con la maglia della loro squadra del cuore anche il prossimo anno per provare a riportare i capitolini in Champions League.