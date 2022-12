L’amatissima e seguitissima seria animata Pokémon ha incollato il pubblico alla TV per ben 25 anni e i protagonisti Ash e Pikachu sono diventati i beniamini di grandi e piccini. Dopo molti anni, nel 2023, vedremo dei nuovi protagonisti insediarsi nella serie animata che ha spopolato in tutto il mondo.

Se si pensa ai Pokémon vengono in mente immediatamente Pikachu e Ash che sono stati protagonisti indiscussi del cartone animato fino ad oggi. Gli amanti della serie dovranno accettare, però, il fatto che è arrivata l’ora per i due noti personaggi di concludere la loro avventura e lasciare il posto a nuovi protagonisti. Sono stati presenti in molte generazioni e la notizia ha attirato non solo l’attenzione degli amanti dei cartoon ma non solo data la fama internazionale dei Pokémon.

Pokémon, la seria animata che ha fatto la storia

La serie animata Pokémon è arrivata dopo il successo stratosferico del videogioco, prodotto in Giappone nel 1996. La versione nipponica ha cominciato ad andare in onda nel 1997 ma in Italia è arrivata soltanto nel 2000. Appena riprodotta ha convinto il pubblico italiano che si è appassionato alla storia, innovativa e senza precedenti.

Per 25 stagioni è andata in onda mostrando come principali protagonisti il giovane allenatore Ash che, insieme al suo Pokémon Pikachu, voleva diventare il miglior allenatore di Pokémon di sempre. Molti personaggi si sono uniti alle storie dei protagonisti nel corso degli anni ma Ash e il suo fedele Pokémon sono diventati i beniamini di grandi e piccini.

Ora arriva una svolta che porterà la serie animata giapponese a un livello differente e totalmente nuovo, dato che arriveranno nuovi protagonisti che si destreggeranno in nuove avventure.

Nuovi protagonisti al posto di Ash e Pikachu

La serie animata Pokémon ha riscosso successo in tutto il mondo e da 25 anni ha racconta la storia di Ash Ketchum che insieme a Pikachu e alla sua squadra hanno visitato tutte le regioni dei Pokémon, con il sogno di battere tutte le squadre e diventare i migliori del mondo.

Sogno che sembra essersi avverato nella stagione Esplorazioni Pokémon super, dove i due amatissimi protagonisti coronano il sogno rincorso nelle 25 stagioni, di cui sono stati protagonisti. La Pokémon Company ha annunciato che è arrivato il momento del meritato riposo per Pikachu e Ash che lasceranno il loro posto a due nuovi protagonisti.

Liko e Roy subentreranno come protagonisti della nuova stagione che così si appresta a iniziare una nuova era. Non è ancora noto se i nomi dei due nuovi volti della serie animata rimarranno tali nella versione italiana, per ora si è a conoscenza di questi che sono quelli della versione giapponese.

I due nuovi volti del cartone animato saranno accompagnati da Sprigatito, Fuecoco e Quaxly. Ovviamente saranno affiancati anche da tutti i Pokémon già noti della serie, che ne rimarranno parte integrante.

Ora i produttori sembra che abbiano scelto di creare una versione più matura della serie animata e la nuova stagione vedrà anche personaggi più caratterizzati e più in linea con i tempi attuali.