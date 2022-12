Previsioni meteo, a natale arriva l’anticiclone africano: colpirà queste regioni

By

Secondo le previsioni meteo, per natale è previsto l’anticiclone africano. Ecco quali regioni ne saranno colpite.

In queste ultime settimane sulla nostra Penisola si sono verificati episodi di precipitazioni, nevicate e nubifragi anche se in alcune regioni negli ultimi giorni le cose sembrano stiano andando per il meglio.

La lunga estate caldissima sembra essere ormai un vecchio ricordo e per tornare a pensarci sembra che dovremo aspettare ancora molti mesi per via dell’inverno alle porte che ci porterà gelo e freddo.

Meteo: ecco l’arrivo dell’anticiclone sotto Natale

Infatti, molti meteorologi hanno previsto che l’inverno 2022-2023 che dovrebbe toccare il suo apice con le basse temperature nei mesi di gennaio e febbraio si presenterà come uno dei più gelidi degli ultimi 21 anni.

Grazie al fenomeno de La Niña, che ha raffreddato le coste oceaniche portando così l’abbassamento delle temperature da inizio del mese di novembre fino a quello di dicembre, si è avuto un clima autunnale, dopo un estate molto cocente.

Per quanto riguarda le settimane entranti secondo le previsioni le cose potrebbero rimanere stabili in particolare nei giorni di lunedì 19 dicembre e martedì 20 dicembre, dove, sulle regioni tirreniche e meridionali il clima dovrebbe rimanere mite, come nel fine settimana entrante.

Delle correnti umide con qualche precipitazione potrebbero verificarsi nelle città Liguri mentre nebbie e foschie potrebbero tornare a far visita la Val Padana e pochi rasserenamenti potrebbero verificarsi nel Nord Italia.

Alcune situazioni di pioggia potrebbero interessare anche la Sicilia, mentre nel Centro-Sud sembra rimanere stabile l’anticiclone africano che si manterrà stabile fino a natale nelle regioni mediterranee.

Le regioni interessate

Se in Liguria, Toscana e Val Padana potrebbero verificarsi degli annuvolamenti e delle situazioni di mal tempo, specialmente sotto le feste, nelle regioni del Sud come Puglia, Basilicata e Calabria godranno dell’anticiclone.

Questo, però, potrebbe spostarsi e andare a far visita nell’Italia Centrale interessando regioni come il Lazio, il Molise e l’Abruzzo per poi portare un po’ di tepore anche in alcune regioni del Nord.

Grazie a questo fenomeno, il Natale 2022 potrebbe non portare freddo come invece si era previsto ma quest’ultimo pare potrebbe arrivare nella settimana successiva, ossia quella prevista per le festività di Capodanno.

Ovviamente, queste sono previsioni e devono essere prese come tali, in quanto non c’è una vera e propria precisione nello studio dei dati e bisogna sempre quotidianamente consultarle per avere delle maggiori informazioni dettagliate.

Sembra che le festività si possano passare in tranquillità in quanto le piogge e le situazioni di vento gelido dei giorni scorsi siano terminati e daranno tregua per qualche giorno fino al giorno di Natale.

Questo accadrà in modo particolare nelle regioni del Sud, mentre nel Nord, potrebbero verificarsi episodi di bassa pressione e le precipitazioni, le nebbie e le nevicate non sono escluse.

Non vi resta, quindi, che consultare sotto i giorni di festa il meteo per capire se è il caso di uscire di casa e dare gli auguri ai nostri cari che non trascorreranno le feste con noi o se posticipare gli auguri di persona alla settimana successiva.