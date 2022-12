Butta le noci in acqua bollente, il metodo di cui non potrai più fare a meno

Noci nell’acqua bollente: perché questa tecnica può rivelarsi fondamentale in cucina? Prova il metodo che ti stiamo per spiegare: rimarrai sbalordito.

Hai mai provato a buttare le noci in acqua bollente? Non crederai mai ai tuoi occhi cosa può succedere: non tornerai più indietro.

Noci, la frutta secca che non dovrebbe mai mancare sulla tua tavola

Noci, che passione! Tra i frutti secchi più amati dagli italiani, non dovrebbero mai mancare sulla tua tavola. Hai idea delle sue molteplici proprietà benefiche per il nostro organismo? No, allora continua a leggere per renderti conto di che super food stiamo parlando.

Le noci hanno origini antichissime, già 7000 anni fa facevano parte della civiltà mesopotamica, ne eri al corrente? I benefici di questa frutta secca sono a dir poco straordinari, te ne elenchiamo solo alcuni per farti capire che devi correre immediatamente a procurarti un sacchetto di questo alimento straordinario!

Innanzitutto, ti diciamo che la scienza ha affermato che consumare noci aiuta a saziarti più facilmente evitando di farti ingerire cibi spazzatura e quindi di ingrassare. Aumentano poi anche i livelli di serotonina che sono responsabili del buon umore.

E delle proprietà antiossidanti e nutrienti ne vogliamo parlare? Ricche di potassio, zinco, magnesio e fosforo, oltre che del gruppo vitaminico B, le noci aiutano il corretto funzionamento di muscoli e cervello.

Sapevi poi che sono anche ottima fonte di acidi grassi alfa-linoleici e linoleici, acidi grassi importanti per ridurre i problemi relativi alla circolazione? Ti abbiamo convinto? Ancora no? Continua a leggere, allora!

Getta questa frutta secca in acqua bollente: ecco cosa succede

Siamo sicuri che le noci piacciono a tutti e anche tu ti sarai ritrovato a sgranocchiarle non solo per fame ma anche per gusto. Sappiamo però anche che in tanti odiano sgusciarle. Se rientri anche tu in questa categoria, sappi che c’è una soluzione rapida e indolore che ti permetterà di poter godere di questo frutto secco miracoloso in pochissimo tempo.

Getta le tue noci in una padella contenente acqua bollente e vedi che cosa succede: hai mai provato questo sistema? La tecnica di cui ti abbiamo appena parlato, consentirà al guscio rigido e robusto delle noci di ammorbidirsi permettendoti di sgusciarle semplicemente: ti ritroverai nel giro di pochissimo tempo addirittura a poterle sbucciare.

Il procedimento è molto semplice. Ti basta portare ad ebollizione una padella o una pentola contenente abbastanza acqua da coprire le noci che avrai riposto all’interno. Quando l’acqua inizia a bollire, dovrai attendere solo un minuto, poi spegnere il fuoco e scolare il tuo super food.

Lasciale raffreddare per pochissimo et voilà, il gioco è fatto! Sarai capace di sgusciarle in me che non si dica. Questo rimedio è comprovato ed utilizzato da tantissimi italiani. Tu lo hai mai provato? Ti forniamo anche tutta un’altra serie di consigli che ti permetteranno di sgusciare facilmente questo straordinario frutto secco.

Non solo l’acqua bollente ma anche il forno può essere un tuo alleato. Cosa devi fare? Semplicemente preriscaldare a 180° per qualche minuto il tuo forno ed inserire su una teglia le noci: lasciale al calduccio per almeno 5 minuti, vedrai che la buccia diventerà ancora più marrone e tenderà ad indurirsi: sarà proprio questo indurimento che ti consentirà di sbucciarle facilmente.

Abbiamo poi il metodo tradizionale, quello della nonna: lo schiaccianoci. Strumento immancabile in tutti le case, è amico di chi non vuole rinunciare alle noci. Il procedimento è abbastanza intuitivo.

Se però non ne possiedi uno o ti stanchi di utilizzarlo, ecco che le due soluzioni che ti abbiamo proposto sopra ti consentiranno di consumare il tuo super food facilmente. Una volta che le avrei sbucciate, dai libero sfogo alla tua fantasia. Le noci si prestano a tantissime ricette deliziose. Sai che, per esempio, potresti grattugiarle e condire la pasta? O le puoi utilizzare per realizzare delle squisite tartine salate.