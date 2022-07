Pogba-day, il francese è al J-Medical

By

Dopo l’ufficialità di Angel Di Maria oggi è il giorno del grande ritorno di Paul Pogba alla Juventus, il francese è sbarcato ieri a Torino e questa mattina farà le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto con i bianconeri.



Bagno di folla per Paul Pogba che dopo sei stagioni a Manchester ha deciso di tornare nel club che lo aveva portato ai suoi massimi livelli diventando uno dei centrocampisti più apprezzati nel panorama mondiale.

Giorni di entusiasmo per i tifosi bianconeri che in poche ore hanno abbracciato Angel Di Maria e Paul Pogba, primi rinforzi ufficiali che Maurizio Arrivabene ha regalato al tecnico Massimiliano Allegri, presente ieri per dare personalmente il benvenuto ai nuovi calciatori.

Pogba, ecco la numero 10

Paul Pogba non tornerà semplicemente a vestire la maglia della Juventus, come nella sua ultima stagione a Torino vestire “quella” più speciale, il francese verrà messo al centro del progetto ed a lui la società consegnerà la prestigiosa maglia numero 10.

Il ritorno di Pogba avviene in uno dei momenti più difficili della Juventus che viene da due stagioni ricche di delusioni e sconfitte, al francese ora il compito di prendere per mano la squadra e trascinarla ai successi di un tempo.

Pogba ha subito sentito l’affetto dei suoi tifosi, battendosi più volte la mano sul cuore e ribadendo come la sua scelta sia stata dettata dal grande amore che prova verso questa società e dal desiderio di sentirsi nuovamente importante all’interno di una società che non ha mai smesso di credere in lui.

Come più volte ribadito dal direttore sportivo bianconero Maurizio Arrivabene, la scelta di affidare la numero 10 a Pogba è dovuta sia al profilo tecnico del calciatore sia per l’impatto commerciale che il francese potrà avere sulla Juventus, azienda quotata in borsa prima che società sportiva.

L’invasione dei tifosi bianconeri fuori dal J-Medical testimonia come l’arrivo di Pogba abbia portato un grande entusiasmo, fattore che negli ultimi anni era mancato condizionando anche il rendimento della squadra.

Svolte le visite mediche “il polpo” metterà la firma su un contratto quadriennale da 8 milioni di euro più bonus, iniziando ufficialmente la sua seconda avventura alla Juventus.

Di Maria si prende la numero 22

Nella serata di ieri la Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Angel Di Maria tramite un reel dal proprio profilo Instagram, l’argentino indosserà la maglia numero 22.

Fortemente voluto da Massimiliano Allegri, Angel Di Maria porterà gol e assist alla causa bianconera ma soprattutto alzerà notevolmente il tasso tecnico della squadra.

“Il Fideo” ha scelto il numero 22, già indossato con il Real Madrid, maglia lasciata libera da Federico Chiesa che da questa stagione indosserà la pesante casacca con il numero 7.