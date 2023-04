Pochi immaginano che questo vecchio francobollo vale oltre 70 mila euro: quale

By

Collezionare francobolli potrebbe essere un’attività molto proficua. Se dovessi imbatterti in un francobollo in particolare potresti guadagnare una cifra da capogiro.

Un francobollo piuttosto raro, infatti, può valere a chi lo possiede oltre 74000 euro. Scopriamo quale.

Francobollo: quanto può valere uno da collezione

I francobolli da collezione sono diventati un passatempo popolare per molti appassionati di tutto il mondo. Questi piccoli pezzi di carta sono diventati un modo per esplorare la storia e la cultura di paesi lontani, ma anche l’arte ed il design.

Un francobollo può essere collezionato per il suo valore intrinseco o per la sua rarità. Alcune collezioni si concentrano su un particolare tema, come gli animali, le piante o gli eventi storici. Altri collezionisti preferiscono raccogliere francobolli da paesi specifici o da periodi storici particolari.

Essi possono essere acquistati da negozi specializzati, da rivenditori online o da aste. Molti collezionisti preferiscono cercare francobolli in modo indipendente, visitando fiere di filatelia o scambiando francobolli con altri appassionati.

Se dovessi imbatterti nel francobollo che ti descriviamo di seguito, potresti accaparrarti ben 74000 euro, che rappresenta il suo valore.

Quello che vale 74000 euro

Il francobollo è nato nelle metà dell’800 con una funzione: sollevare chi riceve la corrispondenza del suo costo di trasporto. Prima che il francobollo venisse inventato, infatti, i servizi postali dovevano essere pagati da chi riceveva lettere e cartoline o pacchi. Con il francobollo, quel costo, invece, diventava a carico di chi spediva.

Tra i primi ad approvare ed adottare l’uso del francobollo c’è stato il Regno di Sardegna sin dal 1851. Tale regno, successivamente annesso al Regno d’Italia, aveva emesso diversi francobolli che, poi, sono diventati fuori corso con l’unità del Paese.

Tali francobolli sono considerati ora molto rari. Quelli con un valore più alto sono quelli che riguardano la terza emissione. Essi fanno riferimento a 3 tipi di francobolli che mostrano l’Effigie di Vittorio Emanuele II che guarda a destra.

Uno in particolare, presenta un ovale bianco sull’effige del re. Tali francobolli hanno valori diversi: uno da 5 centesimi che ha colore verde, un altro ne vale 20 ed è blu, l’ultimo vale 40 centesimi ed è di colore giallo ocra.

Rispettivamente questi esemplari sono da 5 centesimi (colore verde), 20 centesimi (colore blu) e 40 centesimi (color ocra). Proprio tale francobollo è il più raro poiché considerato introvabile in ottime condizioni.

Infatti, se tale francobollo venisse recuperato in buone condizioni, può valere 50000 euro; se è in condizioni eccellenti esso può valere fino ad un massimo di 74000 euro. Ciò significa che il francobollo in questione dovrebbe essere pari al nuovo mai utilizzato, e quindi estremamente raro. Ecco il perché di questo prezzo esorbitante.

Che ne dici, vale la pena cercare tra qualche vecchia lettera o quaderno? Magari nelle soffitte o vecchi bauli dei nostri avi, potrebbero nascondersi dei tesori.