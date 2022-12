Nuovi francobolli 2023: Piero Angela, Zeffirelli e vocabolario Zingarelli

By

Nei prossimi francobolli del 2023 ci saranno dediche a Piero Angela, Zeffirelli e al dizionario Zingarelli.

Ancora, verrà creata una serie a favore dell’Ucraina.

Nuovi francobolli 2023

Può sembrare un’argomento fuori moda ma i francobolli sono ancora molto in voga, utilissimi per spedire la propria corrispondenza. Ogni anno questi piccoli quadratini celebrano diverse personalità ed eventi.

Nel 2023 ci saranno 52 nuove emissioni filateliche e fra queste, quelle più importanti saranno dedicate a: Piero Angela, l’ex ministro degli Esteri Franco Frattini, marchi storici italiani come il vocabolario Zingarelli, Franco Zeffirelli e molti altri.

C’è spazio anche per la solidarietà, infatti verrà pubblicata una serie di francobolli per sostenere il martoriato popolo ucraino, con un sovrapprezzo sui francobolli che sarà devoluto per aiutare i profughi.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha dato il via libera al programma che prevede francobolli celebrativi, commemorativi e alcune serie tematiche, commentando poi con queste parole:

“nel programma filatelico del prossimo anno vogliamo valorizzare le eccellenze italiane. la nuova mission del ministero trova una declinazione anche nella filatelia”.

La decisione è stata presa insieme al sottosegretario con delega alla Filatelia, Fausta Bergamotto:

“vogliamo dare molta attenzione alla filatelia, stiamo anche pensando a una giornata pubblica per valorizzare il settore”.

Le serie tematiche

Come dicevamo ci saranno dei francobolli stampati in serie a tema e fra queste quella delle eccellenze del sistema produttivo ed economico, che conteranno emissioni per alcuni marchi storici fortemente rappresentativi della nostra nazione, quali Felce Azzurra, Vismara, De Cecco, Rigoni di Asiago, Industria Maimeri, Tassoni, Santa Rosa, Star, Cirio e Lanificio Fratelli Tallia di Delfino, tutti brand che nel 2023 festeggeranno importanti anniversari.

Abbiamo poi al serie dedicata al senso civico che sarà incentrata sulla guerra in Ucraina e ci sarà un prezzo maggiorato per aiutare i profughi. Ancora ci sarà la serie dedicata all’Associazione Fratelli Mattei per le vittime del terrorismo e contro la violenza di genere.

Impossibile poi non ricordate l’ex ministro Franco Frattini che ci ha appena lasciato e il grandissimo Piero Angela.

Avremo poi una serie dedicata allo sport, in particolare per festeggiare i 120 anni dell’Hellas Verona e la vittoria in moto Gp della Ducati nel corso di questo anno.

Il Natale poi avrà un’emissione religiosa e una laica, come da tradizione.

Non si sa ancora nulla sulle immagini rappresentate e i bozzetti verranno presentati nei giorni dell’emissione, secondo le linee guida previste.

L’ultima grande pubblicazione filatelica è stato il francobollo, uscito pochi giorni fa, in commemorazione di David Sassoli.