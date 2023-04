Padova diventa protagonista della mobilità green per due giorni

La mobilità diventa sostenibile e cerca, per quanto possibile, di farci abituare a nuove esperienze di guida per spostarci nel modo più green possibile. La città di Padova, per due giorni, ne diventa capitale. Vediamo di cosa si tratta.

Si apre oggi l’ “Eco, Il Festival della mobilità sostenibile” e sarà per due giorni proprio nella città di Padova. Rappresentati del settore saranno lì presenti e proverranno da tutto il mondo.

Padova, una mobilità green

Tutto il mondo della mobilità sostenibile guarda, per due giorni, alla città di Padova che diventa la capitale più green d’Italia. Si chiama infatti, “ECO – Il Festival della mobilità sostenibile” e vedrà la città veneta, per due giorni, protagonista di quella che sta diventando una realtà sempre più vicina a noi e sempre meno futuristica.

Rappresentati del settore saranno presenti, italiani ed internazionali per dibattiti e confronti anche con i cittadini che vogliono addentrarsi e capire cosa si intende per vera e propria mobilità sostenibile.

La kermesse è stata organizzata con il patrocinio e la collaborazione di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e si terrà presso il “Centro Culturale Altinate San Gaetano” a Padova. La mobilità sostenibile, come dicevamo, è un obiettivo che sembra sempre avvicinarsi di più e, per questo motivo, siamo ancora di più interessati a capirne la sua utilità e come, anche a breve termine, poterne usufruire.

Grazie ai numeri e ai dati, in questa due giorni di manifestazione sarà necessario capire a che punto è lo sviluppo (anche tecnologico) in materia, ma soprattutto a che punto è la vera transazione verso la mobilità green per il nostro Paese. Realizzare una mobilità che non inquini e che sia, al tempo stesso, sostenibile, a partire dalle nostre aree urbane e quali sono le sfide che l’Italia deve iniziare a percorrere per arrivare a raggiungere livelli simili a quelli degli altri paesi europei.

L’Italia si avvia verso il muoversi sostenibile

Convegni e talk con focus su tre nodi cruciali: infrastrutture, mobilità, logistica. L’evento è destinato, sì, a chi è addetto ai lavori, ma anche a tutti gli amministratori pubblici ed alle istituzioni che si pongono come obiettivo portare i loro territori ad un graduale passaggio verso il mondo green. Ma è anche aperta alle associazioni e a tutti gli appassionati del settore e a chi è interessato a questo tema così importante quanto fondamentale per il futuro del pianeta Terra.

Testimonial della manifestazione di ECO sarà l’attore Neri Marcorè, da sempre impegnato nella sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale, che sarà presente a Padova proprio domani, 20 aprile. Ci saranno, anche, contributi di docenti e relatori dell’Università di Padova, dell’Università degli Studi Roma 3, della Fondazione Caracciolo, ma anche dell’istituto di ricerca e consulenza “Decisio” e di “Clean Cities Campaign”, che forniranno dati scientifici sulla transizione in corso.

Saranno presenti anche rappresentanti istituzionali, fra i quali il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e quello dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin.