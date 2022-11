Poche emozioni e nessun gol, 0-0 tra Inghilterra e USA

Finisce senza reti l’attesissima sfida tra Inghilterra e Usa, risultato giusto tra due squadre che si sono annullate nell’arco della partita. Una grande occasione per parte nel primo tempo con Kane che trova la deviazione su un destro da pochi metri e McKennie che spara alto da buonissima posizione



Tutto ancora aperto nel Gruppo B dopo due giornate, l’Inghilterra guida la classifica con 4 punti, l‘Iran è secondo a quota 3 con USA a 2 e Galles con un solo punto.

Nell’ultima giornata Bale e compagni si giocheranno tutto nel match contro la nazionale dei tre leoni mentre gli Stati Uniti sfideranno l’Iran in una terza giornata che si preannuncia bellissima.

Missione fallita dunque per l‘Inghilterra che con una vittoria avrebbe archiviato qualificazione e primo posto con una giornata di anticipo.

Risultato nel complesso giusto, poche le occasioni da gol, la migliore capita sul destro del centrocampista bianconero McKennie che però non trova lo specchio di Pickford.

Dopo i sei gol messi a segno contro l’Iran l’attacco inglese produce poco, ancora a secco Kane, zero minuti per Phil Foden.



Inghilterra e USA si annullano, finisce 0-0, tutto aperto nel gruppo B

Qualificazione rimandata per l’Inghilterra di Southgate che si ferma sullo 0-0 dopo aver travolto la nazionale iraniana nella prima giornata.

Kane e compagni dovranno conquistarsi gli ottavi di finale nell’ultima giornata quando sfideranno il Galles.

Il primo squillo lo mandano gli americani quando al 18′ McKennie serve Haji Wright che però di testa non trova lo specchio della porta.

Al 26′ il centrocampista della Juventus è ancora protagonista facendosi trovare libero in area di rigore, il suo destro però finisce alto sopra la traversa.

Gli Stati Uniti spingono ed al 33esimo un missile di Pulisic si stampa sulla traversa con Pickford battuto.

I ritmi si abbassano nella ripresa ma l‘Inghilterra non riesce mai a creare problemi alla organizzatissima difesa americana.

A differenza di quanto successo nel match con il Galles Pulisic e compagni rimangono concentrati tenendo la squadra corta e pressando bene tra le linee.

Al 91′ Kane ha l’occasione di far esplodere il pubblico inglese ma il suo colpo di testa finisce di un paio di metri alla destra di Turner.

L’Inghilterra rimane prima nel girone ma rimanda la qualificazione aritmetica, gli Stati Uniti possono ancora sperare in una terza giornata che sarà decisiva per il passaggio del turno.