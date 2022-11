Bonus 200 euro a dicembre, chi lo riceverà prima di natale: la lista

By

Ecco cos’è il Bonus 200 euro, erogato nel mese di dicembre, e chi sono i fortunati che avranno modo di riceverlo prima di Natale.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sul Bonus 200 euro e in particolare quali sono i requisiti e come fare a riceverlo prima delle feste.

Bonus 200 euro, i requisiti

L’inflazione in aumento e la crisi generale che stiamo vivendo ha portato il nostro Paese a mobilitarsi. Il Governo di Mario Draghi prima e quello di Giorgia Meloni adesso stanno pensando a delle misure che possano in qualche modo sostenere i cittadini in difficoltà.

Per questo, sempre nuove misure sono state inserite nei decreti del Governo, come il noto Decreto Aiuti, ricco di bonus atti a sostenere i cittadini italiani in difficoltà.

Di recente, un nuovo bonus è entrato a far parte di questi: stiamo parlando del bonus 200 euro, appunto, desiderato da moltissimi italiani. Non tutti, però, possono accedervi.

C’è la necessità di possedere determinati requisiti, che non tutti hanno. In particolare, l’agevolazione è destinata a tutti quei liberi professionisti iscritti alla Cassa di previdenza privata ed alle Gestioni Separate dell’INPS.

Gli autonomi in questione, però, dovranno aver accumulato, nel corso dell’anno precedenti, redditi per un totale minore di 35.000 euro.

Purtroppo, questo bonus non può essere ricevuto da un’ampia fetta di cittadini, che non sono partite iva, perché sono dipendenti o perché inoccupati, e che magari guadagnano più di 35 mila euro.

Chissà se prossimamente il Governo penserà ad altri buoni percepibili da altre categorie di cittadini italiani. Nel frattempo, la maggior parte dei percettori papabili si chiede quando finalmente verranno erogati questi fondi dall’INPS.

La bella notizia è che l’erogazione dovrebbe avvenire entro la fine del mese di dicembre. La brutta notizia è che, invece, c’è chi li riceverà prima e chi invece dopo.

Ecco chi lo riceverà per prima

Non tutti lo sanno, ma il bonus in questione non verrà percepito da tutti gli aventi diritto indistintamente. Intanto, dobbiamo dirvi che la scadenza per inoltrare la richiesta è stata fissata al 30 di novembre del 2022.

Mancano ancora alcuni giorni, quindi, prima che termini la possibilità di inoltrare la propria domandina. Perché vi parliamo della scadenza? Perché ha molto a che vedere con il momento in cui questi soldi verranno erogati.

Sempre più liberi professionisti si aspettano di ricevere l’agevolazione dello stato entro il mese di dicembre. Si pensa che il beneficio arrivi proprio entro la fine di questo mese, ma c’è chi lo riceverà ancora prima.

Tutto dipende da quando è stata inoltrata la domanda: l’INPS, infatti, procederà con l’erogazione del beneficio seguendo l’ordine di richiesta. Di conseguenza, chi ha inviato la domanda non appena è stata data ai cittadini la possibilità di farlo, riceverà il bonus prima di chi lo ha fatto a ridosso della scadenza.

Se siete curiosi di capire quando riceverete questi 200 euro, quindi, vi invitiamo a controllare la data nella quale avete inoltrato la domanda. E’ logico che, se dovete ancora inviarla, sarete tra gli ultimi che riceveranno questi aiuti.