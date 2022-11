Bucato morbido e candido come la neve, basta aggiungere un po’ in lavatrice

Come avere il bucato morbido e candido come la neve? Ecco il rimedio naturale da aggiungere un po’ in lavatrice per dire addio ai capi infeltriti.

Con l’arrivo della stagione invernale e con il cambio dell’armadio capita di trovare capi di abbigliamento che emanano un cattivo odore e che mostrano fibre tessili evidentemente infeltrite ed irrigidite. Si pensi, ad esempio, ai cardigan, ai maglioni e a tutti i capi in lana irrigiditi dal tempo e dai cicli di lavaggio sbagliati. C’è un ottimo rimedio naturale che consente di far tornare le fibre tessili dei capi di abbigliamento morbide e candide come la neve.

Anticipiamo che non si tratta di aggiungere un po’ di detersivo chimico per i capi delicati, ma si tratta di un rimedio naturale ed ecologico, che consente di dire definitivamente addio ai capi dalle fibre tessili ruvide ed irrigidite. Ecco l’ingrediente naturale che consente di fare tornare i capi ed il bucato morbido e candido come la neve. Non te lo immagini nemmeno di quale rimedio naturale si tratta.

Bucato infeltrito ed irrigidito: le cause

Quali sono le cause che infeltriscono i capi di abbigliamento ed il bucato? La lana è sicuramente una fibra tessile delicata che deve essere sottoposta a cicli di lavaggio corretti. Basta un prodotto sbagliato e un ciclo di lavaggio non corretto per infeltrire ed irrigidire il bucato. Anche la stessa temperatura del ciclo di lavaggio può rendere l’aspetto dei tessuti opaco e rigido al tatto. Non solo, i cicli di lavaggio sbagliati possono rimpicciolire di una taglia i capi di abbigliamento.

Anche l’acqua con un PH sbagliato può rendere le fibre tessili del tutto rigide. Lo stesso detersivo chimico può essere troppo aggressivo e impattare negativamente sulle fibre tessili. Anche la centrifuga può causare l’irrigidimento dei tessuti, a volte è meglio asciugare i capi all’aria appesi direttamente agli appendiabiti.

Bucato morbido e candido come la neve: i buoni consigli

Per avere il bucato morbido e candido come la neve è bene prediligere il lavaggio a mano ed azionare il programma ECO che consente di risparmiare energia elettrica. Anche per quanto concerne la temperatura del ciclo di lavaggio è bene preferire i trenta gradi massimo per lavare le fibre pregiate come la lana e la seta.

Bucato morbido e candido come la neve: basta aggiungere un cucchiaio di sale grosso

Per avere il bucato morbido e candido come la neve è bene aggiungere un prodotto naturale che consente di disinfettare ed ammorbidire le fibre tessili. Stiamo parlando del sale grosso da cucina, un rimedio naturale utilizzato dalle nostre nonne.

Il sale grosso “addolcisce” l’acqua, aiuta ad eliminare il calcare e aiuta a lavare meglio i capi di abbigliamento ed il bucato. Inoltre, basta un cucchiaio di sale grosso per contrastare l’ingiallimento del bucato bianco e per ravvivare le tonalità colorate. Dopo una fase di ammollo in bacinella è possibile procedere a lavare i capi di abbigliamento azionando il programma ECO.