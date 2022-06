Playoff Serie A, L’Ax Armani Milano vicina al titolo

Spettacolo e tanta qualità nella finale scudetto tra l’Ax Armani Exchange Milano e la Virtus Segafredo Bologna con i lombardi che vincono anche gara 4 e si portano sul 3-1, ad un passo dal titolo

I ragazzi di Messina si presentavano come favoriti assoluti per la vittoria del titolo e stanno dimostrando la loro forza sul campo mettendo in enorme difficoltà la Virtus Bologna che dopo quattro confronti ha bisogno di un miracolo per ribaltare una serie che sembra ormai destinata ai lombardi.

Domani alla Segafredo Arena di Bologna i ragazzi di Scariolo proveranno ad accorciare trascinati dal loro pubblico, l’impresa per quello che abbiamo visto fino ad oggi sembra ai limiti dell’impossibile.

Shavon Shields trascinatore!

Protagonista assoluto delle vittorie della “sua” Milano, Shavon Shields ha trascinato la squadra di Messina sul 3-1 mettendo a segno ben 21 punti in gara 4 e guadagnandosi il titolo di MVP della partita.

Gara 4 è stata decisa da un parziale clamoroso a favore di Milano che chiude il quarto periodo con il pesante passivo di 22/7 indirizzando in modo definitivo la finale.

Tra i padroni di casa, oltre al sopracitato Shields benissimo anche Hines e Grant rispettivamente con 10 e 11 punti, decisiva anche la prestazione di Hall che chiude il parziale con 14 punti segnati.

Virtus Bologna, ora serve un miracolo!

Si fa durissima ora per i ragazzi di Scariolo chiamati a dare il meglio in gara 5 per provare a dare un senso ad una finale che sembra già ampiamente indirizzata.

La superiorità degli avversari è sembrata netta, ma giovedì alla Segafredo Arena la città di Bologna spingerà i propri beniamini per cercare di mettere un pò di pressione a Shields e compagni.

L’obiettivo, come dichiarato dalla società, rimane quello di crederci e cercare di dare il massimo.

Il fattore casa sarà decisivo, Bologna vuole dare una scossa a questa finale e gara 5 di giovedì promette tanto spettacolo e competizione, Milano dovrà dimostrare ancora una volta la sua superiorità per evitare la reazione dei padroni di casa!