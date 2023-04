Pixel 8 offre un miglior filtro delle chiamate indesiderate grazie all’IA

Pixel 8 di Google permette di filtrare le chiamate indesiderate, attraverso l’intelligenza artificiale. Ecco come funziona.

Il Pixel 8 è l’ultimo dispositivo della linea di smartphone di punta di Google. Presenta una serie di nuove funzionalità, tra le quali un migliore filtro per le chiamate indesiderate, basato sull’intelligenza artificiale, in grado di identificare e bloccare automaticamente le chiamate di spam, telemarketing e robocall, in modo da non doverle più affrontare.

Pixel 8, filtro delle chiamate indesiderate che fa leva sull’intelligenza artificiale

Il Pixel 8, l’ultimo dispositivo della linea di smartphone di punta di Google, deve affrontare una nuova sfida: bloccare le chiamate indesiderate.

Lo smartphone sarà in grado di identificare e bloccare automaticamente le chiamate di spam, telemarketing e robocall.

Google sostiene di avere l’algoritmo di rilevamento delle chiamate spam più accurato in circolazione, nonché algoritmi basati sull’intelligenza artificiale che imparano dalle risposte degli utenti nel corso del tempo, per migliorare ulteriormente il tasso di precisione.

Come funziona il filtro

Grazie al filtro abilitato dall’intelligenza artificiale, il Pixel 8 è in grado di identificare e bloccare automaticamente lo spam, evitando all’utente di bloccare, di volta in volta, i numeri chiamanti.

Google lavora da anni su questo problema e sostiene di avere l’algoritmo di rilevamento delle chiamate spam più preciso in circolazione.

Esso utilizza la tecnologia di apprendimento automatico e i dati di tutti gli utenti dei telefoni Pixel per migliorare la precisione del riconoscimento nel tempo.

Google distribuirà questa funzione come parte dell’aggiornamento Android Pie 9.0 per i dispositivi Pixel 8.

La nuova funzione Call Screen di Google è alimentata dalla tecnologia Google Duplex che consente agli utenti di interagire con le aziende tramite conversazioni vocali o messaggi di testo.

Pertanto, l’utente non dovrà effettuare una vera e propria chiamata: un’opzione che ora funziona anche sui telefoni.

Acquistando un telefono Pixel 8 è possibile ottenere fino a tre mesi gratuiti di questo servizio

Se siete utenti del Pixel 8, potrete avvalervi automaticamente di questo servizio. In caso contrario, probabilmente non vale la pena acquistare un nuovo telefono solo per avere questo servizio da sfruttare.

Tuttavia, se state già pensando di acquistare uno o due mesi di chiamate gratuite con il filtro AI e volete estendere l’offerta a tre mesi, potete farci un pensierino.

Un ragionamento che si può effettuare anche prima di aggiornare nuovamente il vostro dispositivo o se semplicemente questo servizio vi sembra abbastanza interessante già di per sé, allora fateci un pensierino.

In tal senso, avrete a disposizione un filtro che vi permetterà di evitare tutte le chiamate indesiderate.

Negli ultimi tempi, infatti, sono aumentate a dismisura, nonostante l’istituzione del Registro delle Opposizioni.