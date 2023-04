Joe Biden è in viaggio in Irlanda del Nord

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, parteciperà alla giornata delle celebrazioni degli Accordi del venerdì Santo che misero la parola fine sul lungo conflitto dei Troubles nell’Uster.

Proprio per questo motivo il presidente americano nella giornata di ieri è arrivato a Belfast. È attesa una sua visita non solo in Irlanda del Nord ma anche nella Repubblica d’Irlanda dove terrà un discorso in Parlamento. Si tratterrà poi nelle contee di Mayo e di Louth per incontrare i suoi familiari.

Joe Biden è in Irlanda del Nord per celebrare i 25 anni di pace

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha intrapreso un viaggio in Irlanda del Nord. Nella giornata di ieri, 11 aprile 2023, è arrivato a Belfast la prima tappa del suo viaggio nella nazione.

Durante i prossimi giorni il presidente non solo visiterà l’Irlanda del Nord ma si recherà anche nella Repubblica d’Irlanda.

Joe Biden prenderà parte al 25esimo anniversario della firma degli Accordi del Venerdì Santo che avvennero nel 1998 e che misero la parola fine al lungo conflitto dei Troubles nell’Ulster.

Resterà in Irlanda del Nord per tutto il resto della giornata per poi spostarsi nella Repubblica d’Irlanda dove trascorrerà tre giorni. Qui incontrerà il presidente e il primo ministro, e farà un discorso in Parlamento.

Dopo il suo discorso si recherà nelle contee di Mayo e di Louth dove incontrerà i suoi familiari per parlare della cittadinanza.

L’arrivo del presidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, dopo le ore 22:20, presso l’aeroporto di Belfast, sull’Air Force One.

Qui è stato accolto dal premier britannico Rishi Sunak che lo aspettava sulla pista di atterraggio e con cui si incontrerà nella giornata di oggi.

Prima di partire Joe Biden aveva reso noto che lo scopo di questo viaggio era principalmente quello di preservare l’accordo di pace in Irlanda del Nord.

Nel lontano 1998 gli Stati Uniti furono garanti del Good Friday Agrement che venne firmato tra i leader dell’epoca del Regno Unito e dell’Irlanda, e anche da tutti i rappresentanti politici locali.

Questo viaggio permetterà al presidente di poter interagire con tutti i principali leader dei partiti regionali anche se non è prevista una riunione formale.

Terrà poi un discorso al nuovo campus della Ulster University che tratterà come tematica la celebrazione dei 25 anni di pace nella provincia del Regno Unito.

Momento di crisi in Irlanda del Nord

Il viaggio del presidente americano arriva in un momento molto particolare perché è un periodo di crisi e paralisi politica dovuta alla bocciatura del Dup, Democratic Unionist Party, al nuovo Windsor Framework Agreement, ossia l’accordo di Windor per il negozio da Londra a Bruxelles per poter adeguare la provincia agli accordi commerciali realizzati post Brexit.

Durante le ultime settimane si sono susseguiti una serie di allerte alla sicurezza, in via precauzionale era infatti stato alzato l’allarme terrorismo in Ulster al grado severo.

La frangia repubblicana dissidente della New Ira è tornata in azione recentemente con un agguato all’ispettore capo John Caldwell che è rimasto gravemente ferito.

Disordini e scontri con le forze dell’ordine si sono susseguiti anche nell’occasione del 10 aprile durante la marcia parallela.

Joe Biden perciò ha tutta l’intenzione di intervenire per far sì che si possa continuare a garantire la pace nella nazione. Dopo la sua visita in Irlanda del Nord si sposterà poi nella Repubblica dell’Irlanda per un ritorno alle sue origini.

Qui terrà un discorso in Parlamento e un altro intervento alla Cattedrale di St. Muredach. Dopo di che ha previsto una tappa a County Mayo e County Louth, le zone in cui risiedono le origini del presidente, è da qui che nell’800 i suoi antenati partirono alla volta degli Stati Uniti d’America.