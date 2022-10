“Prima di Totti baciava lui”, l’indiscrezione su Ilary Blasi: chi sarebbe il famosissimo

By

Confessioni inaspettate sul conto della bellissima conduttrice Mediaset, Ilary Blasi. Lui prende parola e svela un retroscena che nessuno immaginava sulla vita della bionda.

L’indiscrezione su Ilary Blasi lascia senza parole

Senza dubbio Ilary Blasi si può considerare la regina del gossip. I paparazzi quest’estate sono stati il suo tormento. A luglio 2022, la bella presentatrice bionda ha comunicato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti e da quel momento nessun dettaglio è stato più privato.

La vita sentimentale e familiare del Pupone e della ex letterina è stata spiattellata pubblicamente sui giornali, in televisione e in ogni dove. Tutti ne hanno parlato, nessuno si è risparmiato commenti o insinuazioni.

Anche se lei inizialmente sembrava mostrarsi pronta a raccontare ciò che davvero è successo con il compagno rilasciando, si credeva, interviste a destra e a manca, in realtà non ha fatto nulla di tutto questo, a differenza invece di Francesco Totti che ha sorpreso tutti.

Lui, che per mesi è scomparso dai social e dal piccolo schermo, si è ritrovato a rilasciare un’intervista scioccante al Corriere della sera in cui ha raccontato retroscena scandalosi sulla fine del suo matrimonio con la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Ora, sul conto della bella bionda arriva un’altra indiscrezione che vi lascerà di sasso. A parlare per la prima volta è lui, un altro famosissimo, che ha fatto una confessione senza precedenti sul passato della Blasi.

Fuori tutta la verità: lui racconta tutto

Nuovi gossip sul conto di Ilary Blasi che lasciano di sasso. Per la prima volta parla lui, Antonio Cantarutti e fa delle dichiarazioni inattese sul passato di Ilary Blasi. L’uomo, che è un noto attore di fotoromanzi, ha rilasciato un’intervista settimanale DiPiù TV parlando della conoscenza approfondita che ha avuto anni fa con la bella conduttrice Mediaset.

Cantarutti ha affermato che, prima di diventare la star nazionale che è oggi, la Blasi per arrivare a fine mese era costretta ad accettare qualsiasi lavoretto, pur di entrare piano piano a far parte del mondo dello spettacolo.

Ed ecco che insieme a lui si è ritrovata, giovanissima, a fare l’attrice di fotoromanzi. Aveva appena 18 anni quando la Blasi inizia a percorrere questa strada che le porterà poi, come abbiamo potuto constatare, tanta fortuna.

Fino da piccola, Ilary si è mostrata una donna caparbia, testarda e sicura di se stessa, con un obiettivo preciso: entrare nel mondo della televisione. Aveva le idee chiare, afferma Antonio Cantarutti, sul suo futuro professionale e ogni suo desiderio si è avverato.

Ilary e Antonio hanno lavorato insieme per diverso tempo e sul luogo di lavoro tra di loro sono scattati anche dei baci, ovviamente per questioni prettamente professionali. La Blasi, insomma, ha baciato lui prima del Pupone anche perché in quel periodo la conduttrice dell’Isola dei Famosi e lo sportivo nemmeno si conoscevano.

La Blasi non ha mai accennato alla presenza, nella sua carriera professionale, da attrice di fotoromanzi, un’indiscrezione questa che esce fuori solo ora. Cantarutti dice che sicuramente Ilary si ricorderà di lui ma da quando è diventata famosa, i due non si sono più visti né sentiti.

Oggi Antonio non lavora più nel mondo dei fotoromanzi ma svolge tutt’altra professione. L’uomo si occupa di sicurezza e igiene sul lavoro. La Blasi invece ha avuto fortuna: non solo è diventata una conduttrice di grande successo, tra le più amate del mondo dello spettacolo, ma è oggi anche la regina del gossip e dello scandalo che sta dando da parlare a tutti per la fine della sua relazione con Francesco Totti.