I danni del maltempo nel Nord Italia, fermi alcuni treni fra Italia e Francia

Il maltempo non si è fatto attendere, specialmente nel Nord Italia. La situazione metereologica non è delle migliori e, soprattutto i disagi, sono tanti. Alcune regioni del settentrione se la stanno vedendo brutta.

Gli allagamenti e i danni delle piogge hanno colpito, prevalentemente, la Liguria e la Lombardia. Disagi a Genova.

Maltempo: ecco cosa è successo ieri

Il ciclone Poppea è arrivato in Italia a spazzare via il suo opposto Nerone. Il gran caldo, finalmente, sembra dare una tregua al nostro territorio, ma ciò che inizia a far paura, invece, sono i danni provocati dalle piogge violente e dal vento. In particolare, nella sola giornata di ieri, ad esser maggiormente colpito è stato il Nord Italia.

Mentre, nella giornata di oggi, il maltempo si sposterà al Centro ed anche in alcune regioni del Sud. I danni si sono avuti, in particolare, in Lombardia e in Liguria, tanto da portare la Protezione Civile e le autorità competenti a sospendere il traffico ferroviario fra l’Italia e la Francia per ragioni di sicurezza.

Sulla Liguria, infatti, ancora oggi, sono attese piogge forti, quasi come quelle di ieri. Basti pensare, come dicevamo, che nella sola giornata di ieri, su Genova, sono caduti ben 80 millimetri di pioggia in poco meno di un’ora. Ciò che fa pensare è che, invece, sempre ieri, in Sicilia si combatteva con il caldo e con gli incendi he imperversavano su tutta la regione.

Una situazione estrema che ha visto l’Italia, ieri, divisa in due. Ma che, oggi, vedrà la pioggia sostare ancora nel Nord Italia, ma spostarsi anche verso il Centro ed il Sud. Come dicevamo, i maggiori disagi del maltempo si sono avuti e si hanno ancora sulle linee ferroviarie che collegano il nostro Paese con la Francia.

Situazione difficile in Liguria: fermi i collegamenti ferroviari con la Francia

Dopo la frana di ieri nella zona della Savoia francese, resta sospesa la circolazione ferroviaria tra Modane e Chambery e, stando a quanto riporta Trenitalia, i treni dell’Alta Velocità, proprio fra Milano – Modane – Parigi sono, attualmente, stati cancellati. Ma la situazione più critica resta proprio a Genova.

Qui gli allagamenti sono stati tanti, in particolare in quelli che sono i sottopassi, alcuni dei quali sono stati chiusi, e nelle stazioni della metropolitana. Stando ad alcune notizie diramate dall’Agenzia regionale per la protezione dell’Ambiente Ligure, in alcuni quartieri l’acqua caduta ha poi superato i 150 millimetri, nel giro di pochissimo tempo.

La Protezione Civile regionale ha, infatti, prorogato l’allerta meteo di colore arancione su tutta la Liguria, fino alle ore 15 di oggi. Ad andare in tilt non solo in traffico ferroviario, ma anche la rete elettrica. Diversi sono stati i black out avutisi in diverse parti della regione. Tanti anche i fulmini che hanno colpito la regione.

Allerta rossa in Lombardia, dove si sono avuti, come in Liguria, sempre nella giornata di ieri, temporali anche violenti. Allerta arancione, non solo in Liguria, ma anche in Friuli-Venezia Giulia, a Bolzano e in alcune zone del Piemonte, della Toscana e del Veneto.