Pioggia e forti temporali in arrivo, le regioni che dovranno riprendere l’ombrello

Queste regioni dovranno aspettarsi un cambio completo di rotta, con pioggia e forti temporali: quando sono previsti?

Tutto sta per cambiare, in questo aprile che è iniziato come un prolungamento dell’inverno. In alcune regioni non c’è pace, dopo alcune giornate calde e gradevoli. I professionisti del settore lo avevano preannunciato, con un periodo che sarebbe stato interessato da correnti fredde e gelo in arrivo direttamente dalla Scandinavia. Per alcune regioni le prossime ore saranno caratterizzate da pioggia e forti temporali in arrivo. Non mancherà il freddo e le giornate di primavera sembrano essere un lontanissimo ricordo.

Pioggia e forti temporali in queste regioni

Nelle prossime ore ci sarà un nuovo cambio completo del meteo, soprattutto a Pasqua e Pasquetta. La pioggia e i forti temporali interesseranno le regioni italiane e non ci saranno delle belle giornate di primavera.

Secondo i Centri di Calcolo le indicazioni sono precise e si potrà ottenere una analisi ben definita e dettaglia in merito. Il sole sarà comunque presente in alcune Regioni, ma sarà la pioggia la vera protagonista di questo periodo di festa.

Il consiglio è di tenere sotto mano l’ombrello anche nelle giornate di Pasqua e Pasquetta. Per capire bene quello che potrebbe succedere è necessario rivedere tutta la situazione attuale e non.

In questo momento, infatti, ci sono delle perturbazioni che stanno attraversando il bacino del Mediterraneo. Il problema è che ci sono dei vortici ciclonici che non possono essere sottovalutati e sono proprio quelli a determinare il brutto tempo, il freddo e la pioggia.

Come cambia il meteo nelle prossime ore?

Nei giorni di festa che riguardano Pasqua è dunque attesa la pioggia e anche un abbassamento notevole delle temperature. Non solo, chi ha deciso per una gita fuori porta è forse meglio cambiare i piani e stare al chiuso. Infatti, il cambio del meteo potrebbe interessare tutte le regioni italiane in particolar modo il Sud come Sicilia e Puglia.

Il Nord sarà caratterizzato da alcune piogge abbondanti e temporali serali. La situazione al Centro Italia non sarà delle migliori, con una serie di perturbazioni che andranno avanti per tutto il week end di festa.

Man mano aumenterà l’instabilità atmosferica con rovesci temporaleschi e piogge intense. Il tempo poi ritornerà ad una situazione stabile ad eccezione del Triveneto, ancora preso in ostaggio dai venti forti e le piogge.

Le temperature saranno in discesa durante queste precipitazioni, mentre poi riprenderanno a salire e saranno nuovamente gradevoli. Se tutto verrà confermato dagli esperti, si potrà valutare un cambiamento radicale del tempo già dalle prossime ore. I giorni di festa saranno caratterizzati da piogge e forti temporali, con temperature al di sotto della media stagionale. Un breve periodo per poi lasciare spazio nuovamente al sole e alle temperature gradevoli.