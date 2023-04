Dei grossi massi sono crollati dal promontorio di Tropea

By

Tragedia sfiorata sulla spiaggia di Tropea dove poche ore fa alcuni grossi massi sono crollati dal promontorio sulla spiaggia.

Il crollo ha interessato una parte del costone su cui sorge il santuario della Madonna, nota meta per migliaia di visitatori, e diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute sul posto dalle 8 di questa mattina.

Crollo di una parte del costone a Tropea

Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente il crollo che ha interessato una parte del costone a Tropea non ha avuto conseguenze per persone o cose.

Nessun danno, quindi, oltre alla caduta di grossi massi sulla spiaggia sotto il promontorio dove sorge il famoso santuario della Madonna, ogni anno meta di migliaia di persone e tra i simboli più importanti della città.

Vigili del fuoco al lavoro sul posto

Questa mattina, dalle 8:15, diverse squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute sul posto per la verifica della situazione e la messa in sicurezza dell’area del crollo.

Il cedimento, secondo quanto emerso, si sarebbe verificato alle prime ore del giorno sul promontorio che divide la spiaggia della Rotonda da quella di Mare Grande.

L’evento, fortunatamente senza feriti, riguarderebbe una porzione del costone che affaccia sul mare e il santuario non risulterebbe interessato da alcun danno.

I grossi massi si sarebbero staccati improvvisamente abbattendosi sulla battigia sottostante in un momento in cui non c’era nessuno.

Crollato parte del costone su cui sorge il santuario di Santa Maria a #Tropea (VV), alcuni massi franati sulla spiaggia: squadre di #vigilidelfuoco in azione dalle 8:15, escluso il coinvolgimento di persone. In corso operazioni di messa in sicurezza dell’area [#7aprile 10:15] pic.twitter.com/nKjgt5KXVG — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 7, 2023

Le immagini diffuse dai Vigili del fuoco rendono l’idea di una situazione che avrebbe potuto causare una strage.

I Vigili del fuoco hanno chiuso l’intera area, off limits per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la valutazione di eventuali rischi.

Sul posto, per tutti i rilievi del caso, anche la polizia municipale e i tecnici del Comune calabrese tra i più belli e iconici della provincia di Vibo Valentia.