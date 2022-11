Piero Barone de Il Volo, look stravolto: irriconoscibile senza la barba | FOTO

Piero Barone, avete mai visto il cantante de Il Volo senza la sua iconica barba? Così è davvero un’altra persona, non sembra lui. Ve lo mostriamo.

Il famoso tenore del gruppo musicale Il Volo, Piero Barone, sbarbato. Ecco com’è il giovane cantante senza il suo tratto distintivo, sembra un altro uomo.

Piero Barone, star de Il Volo

Nato nel 1993 in provincia di Agrigento, più precisamente nella città di Naro, Piero Barone è insieme a Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, uno dei tre componenti de Il Volo. Il famoso gruppo musicale, che ha visto la sua origine in un programma televisivo ormai oltre 10 anni fa, continua ancora oggi ad essere tra i preferiti non soltanto dell’Italia ma anche del mondo.

Hanno riscosso grandissimo successo oltreoceano e anche in continenti lontani, addirittura in quelli asiatici, i tre giovani tenori che non hanno conosciuto, e per fortuna possiamo dire, nemmeno un momento di crisi, per quanto riguarda la loro carriera.

Amici e colleghi anche lontano dalle luci della ribalta, Piero, Ignazio e Gianluca sono l’uno la spalla degli altri. Un legame forte li unisce oltre la musica: la semplicità delle loro origini. Sebbene tutti e tre siano oggi ricchi e di successo, non hanno mai avuto la testa montata.

Al contrario, sempre con i piedi ben saldi a terra, è proprio questo loro modo di fare, semplice e umile, che li rende amatissimi. Oggi vogliamo concentrarci in particolare su uno dei tre componenti de Il Volo, Piero Barone.

Giovane affascinante, attira l’attenzione anche per il suo viso barbuto che tanto piace alle donne. Ma lo avete mai visto senza barba? Sembra un altro.

Il giovane cantante senza barba: irriconoscibile

Piero Barone è uno dei tre cantanti de Il Volo ed è un ragazzo senza dubbio bellissimo. Anche Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto fanno la loro figura: tutti e tre sono dei bocconcini.

Piero Barone si è sempre presentato con un look elegante che è tanto piace alle donne, non soltanto giovani ma anche meno giovani. Il tratto sicuramente distintivo di Piero è però la sua barba.

Il giovane siciliano ha un viso che è bellissimo e il fatto che esso sia barbuto lo rende ancora più appetibile. La barba gli dona un grande fascino. Piero lo sa bene e non se ne separa mai.

Raramente la sfoltisce. Certo, è sempre curata ma non può farne a meno. Lo avete mai visto senza barba? Pochissime le foto nelle quali è apparso sbarbato eppure ci sono, esistono e noi le abbiamo.

Ci sono state delle occasioni nelle quali il giovane cantante de Il Volo ha fatto un colpo di testa decidendo di radersi totalmente il viso. Sbarbato, come potete vedere poco più giù, è quasi irriconoscibile.

Senza barba Piero sembra un altro uomo. Ha un viso angelico, certamente, che pare però quello di un bambino. In ogni caso, con o senza barba, Barone è sempre affascinante e siamo sicuri che pure sbarbato sarebbe in grado di far cadere ai suoi piedi qualsiasi donna.

A proposito di donne: il cuore di Piero Barone è impegnato oppure no? Sappiamo che i suoi amici e colleghi, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sono fidanzati. Il primo, con Eleonora Venturini Storaro, famosa “nipote” d’arte in quanto nipote di Vittorio Storaro, conosciuto direttore della fotografia.

Ignazio Boschetto invece è innamorato di Ana Paula Guedes, ballerina brasiliana. E Piero? C’è qualcuno di speciale nella sua vita? Al momento sembra proprio che il cuore del bel cantante abbia deciso di rimanere chiuso a chiave.

Per un po’ di tempo, è stato fidanzato con Valentina Allegri, la figlia del mister Massimiliano Allegri e in seguito gli è stato affibbiato un flirt con Veronica Ruggeri famosa iena, storia questa smentita prontamente però dall’inviata del programma Mediaset. Per il momento, dunque, Piero è tutto amici e carriera.