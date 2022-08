Piero Angela prima di morire, i segni evidenti della malattia: sono sfuggiti a tutti

Dopo la dolorosissima scomparsa del noto Piero Angela appare una della interviste rilasciate propri prima di lasciarci. Ecco tutti i dettagli a riguardo: quali erano le sue condizioni di salute e cosa disse allora.

In questi ultimi giorni tutta l’Italia si stringe unita per ricordare insieme la grande perdita subita, al fianco della famiglia Angela ed a tutti i loro cari. Lui era un volto molto noto nel mondo della televisione. Ogni suo intervento era studiato e densato nei minimi dettagli, fin dalle origini ogni sua parole ci ha sempre insegnato molto e dopo di lui tutta la sua famiglia ha seguito le sue orme. Fin dal principio il noto giornalista ed amato divulgatore scientifico ci ha accompagnati nella nostra crescita insegnandoci innumerevoli dettagli e facendo luce su delle realtà da pochi conosciute.

Grazie alla sua divulgazione infatti sono molti i telespettatori che si sono incredibilmente avvicinanti alla storia ed alla scienza. Purtroppo però solo pochi giorni fa, precisamente il 13 agosto del 2022, ci ha lasciati.

La notizia è stata comunicata direttamente sai suoi cari ed ovviamente ha letteralmente straziato tutti noi. Lui era il nostro mentore, il nostro insegnante, una vera fonte d’ispirazione da seguire. Ad oggi però di lui ci restano i suoi insegnamenti e gli innumerevoli interventi che hanno letteralmente segnato la storia.

Piero Angela, dopo al sua morte spunta una delle su interviste più recenti: ecco tutti i dettagli

Per chi non lo sapesse lui si è spento a ben 93 anni, vissuti seguendo un solo obbiettivo, ovvero divulgare tutte le informazioni necessarie pubblicamente per far sì che chiunque, a discapito dello stato sociale o semplicemente dell’età, potesse trarne vantaggio. La sua morte ha sconvolto chiunque e proprio per questo motivo in molti hanno deciso di omaggiarlo pubblicando le sue ultime interviste rilasciate ai vari giornali.

Una di queste è proprio quella rilasciata a Vanity Fair circa due anni fa, esattamente l’8 ottobre del 2020. In quest’ultima ha continuato a divulgare il suo sapere informando inoltre tutti coloro che lo seguivano e seguono tuttora delle sue condizioni di salute.

Disse appunto riguardo al colesterolo ed alla glicemia:

“Le ho entrambe basse, e questo vuol dire che il sangue circola ancora bene. Se non si hanno delle malattie gravi, si può e si deve continuare.”

Queste furono le sue parole, allora aveva 91 ma nonostante questo le sue condizioni di salute non erano particolarmente critiche. Ad oggi però, purtroppo, non possiamo far altro che ringraziarlo per tutto e omaggiarlo per l’ultima volta.