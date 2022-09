Piero Angela, la pagella del liceo: 5 in condotta e matematica, 7 in storia

Una pagella che lascia tutti senza parole è quella di Piero Angela. Durante i suoi anni di liceo egli ha collezionato un 5 in condotta e in matematica e un 9 in educazione fisica.

Il percorso al liceo di Piero Angela è molto più simile a quello di diversi ragazzi attuali. Durante il penultimo anno di liceo egli fu costretto a riparare in ben 5 materie, ossia: fisica, scienze, italiano, matematica e latino.

L’amore per il jazz di Piero Angela

Sono passati circa 20 giorni da quando il mondo della cultura e dello spettacolo ha detto per sempre addio ad un pilastro della tv italiana.

Ovviamente stiamo parlando di Piero Angela, uomo che ha chiuso per sempre gli occhi lo scorso 13 agosto.

Nonostante egli non sia più tra noi, la sua personalità resterà per sempre nel cuore di tutti coloro che l’hanno seguito.

Il merito di sicuro va al fatto che per anni è riuscito ad avvicinare numerosi telespettatori al mondo dello studio anche se pare che lui stesso inizialmente non ebbe uno dei migliori approcci con le materie scolastiche.

È questo ciò che ha rivelato Repubblica che ha voluto condividere tutte quelle pagelle rimaste in archivio per numerosi anni.

Dall’analisi di queste ultime è possibile trovare un Piero Angela diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere. Da giovanissimo l’uomo ha frequentato il liceo classico D’Azeglio di Torino, un’avventura che portava avanti dal 1939 al 1947.

È importante però sottolineare che due anni nell’arco di questa fascia temporale Piero Angela ha frequentato il liceo Alfieri in quanto era stato spostato insieme alla famiglia durante la guerra.

Un adolescente che come tanti coltivava una passione, quella per la musica. In particolar modo amava scorrere il suo tempo accompagnato dalle note del jazz al punto che, in diverse occasioni, tornava tardi recandosi addirittura a scuola vestito in abito da sera.

Tra i vari documenti scovati nel liceo non è mancata poi un’assenza non giustificata del giorno 21 in cui Piero Angela, insieme ad altri 18 alunni suoi coetanei, disertarono un giorno di scuola portando però a casa un 5 in condotta.

Una pagella inaspettata

Durante il penultimo anno Piero Angela fu costretto a recuperare ben 5 materie. Egli infatti rischiava di essere rimandato a causa di un’insufficienza in latino, italiano, Scienze, matematica e fisica.

L’anno successivo, ossia quello della maturità, fu rimandato in sole tre materie dando così la possibilità a Piero Angela di ottenere il diploma nel corso della sessione autunnale, dopo che riuscì a colmare quelle carenze ottenute nel corso dell’anno.

Quello che poi è diventato un grandissimo volto nel mondo della cultura, durante gli anni scolastici riuscì ad ottenere una pagella con la media del 6 in cui era presente soltanto un 9, quello in educazione fisica.

Non poteva non mancare il commento di colui che attualmente lavora come preside presso l’Istituto Franco Francavilla.

Il dirigente scolastico infatti ha affermato che anche oggi, proprio come accadeva diversi anni fa, non è semplice capire appieno le capacità di un ragazzo solo attraverso gli anni scolastici.

Di sicuro egli stava facendo riferimento a quell’uomo che è diventato poi Piero Angela, un alunno che non è spiccato per i suoi voti scolastici.

Uno studente che sicuramente ha ribaltato totalmente il suo modo di essere, un ragazzo che molto probabilmente avrebbe stupito ogni suo professore.

Nessuno degli insegnanti che ha avuto l’onore di trovarsi di fronte ad un Piero Angela adolescente avrebbe mai creduto che quel ragazzo avrebbe ottenuto 12 lauree honoris causa, avrebbe portato a casa una medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte, avrebbe scritto 40 libri.

Una lunga lista a cui si deve aggiungere anche la presenza di una carriera degna di nota in cui è riuscito a coinvolgere pienamente tutti gli spettatori che amavano seguirlo e imparare da lui.