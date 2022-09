Francia: cameriere italiano muore cadendo dal balcone, aperte le indagini

Una tragedia inimmaginabile quella accaduta a un giovane cameriere italiano in Francia: muore cadendo da un balcone. Le autorità indagano sulle possibili cause della tragedia.

Una notizia sconvolgente arriva questa mattina direttamente dalla Francia: un ragazzo italiano di 36 anni ha perso la vita, dopo la caduta da un balcone del quarto piano.

Si trovava a casa sua Diego Mandola, così si chiamava, e non è ancora chiaro di come abbia fatto a cadere dal suo terrazzo. Le autorità indagano per capire la dinamica del presunto incidente.

Diego Mandola muore cadendo dal balcone, faceva il cameriere in Francia

Aveva solo 36 anni Diego Mandola, il cameriere italiano morto in queste ore in Francia, a Thonon-les-Bain, un paese sulle rive del lago di Ginevra.

Il giovane, originario di Sapri, era partito per cercare fortuna in Francia, dove aveva preso da tempo un posto come cameriere proprio nella zona turistica della cittadina. Abitava lì vicino, in una casa al quarto piano di un palazzo.

Ieri, nella tarda mattinata di lunedì 31 agosto, Diego è precipitato dal suo palazzo, con un volo fatto dal terrazzo della sua abitazione, schiantandosi in strada.

Una tragedia che, che purtroppo, gli ha tolto la vita a causa delle gravissime ferite riportate dopo la caduta. Decine e decine di metri di altezza, era quasi impossibile che sopravvivesse a un volo del genere.

Inutili i tentativi dei soccorsi di riprenderlo, purtroppo Diego Mandola è morto quasi sul colpo.

La dinamica del fatto non è ancora chiara: le autorità non si espongono ancora, non si sa se si tratta di un suicidio o se, ancora peggio, l’incidente di Diego non è stato solo uno sbaglio.

Diego Mandola morto in Francia, la comunità della sua Sapri si stringe nel dolore

Diego era originario di Sapri, un paese della Campania, da dove era partito per trovare fortuna. Tra l’altro, proprio ad agosto, il ragazzo aveva trascorso qualche giorno di ferie con la famiglia, per poi ripartire per la Francia.

In questo momento, tutta la comunità della cittadina si è riunita al fianco dei familiari, che aspettano di sapere cosa è realmente accaduto al figlio, cosa che verrà resa nota solo dopo l’autopsia e le indagini dedicate.

La salma di Diego, quindi, dovrà attendere prima di tornare a casa: verrà liberata solo dopo la fine di tutti gli accertamenti del caso da parte delle autorità francesi del luogo. Una tragedia che ora cerca risposte, che daranno ai familiari quel po’ di conforto in più dopo la perdita del caro ragazzo.