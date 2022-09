Piero Angela, la notizia spiazza tutti: Alberto non sarà il suo ‘erede’ | Non era previsto da nessuno

Piero Angela è stata una perdita indescrivibile e ora si scopre che il figlio Alberto non sarà il suo erede. Che cosa è successo?

Piero Angela ci ha lasciato da poco ed è stata una perdita incredibile, difficile da comprendere e assimilare. Un uomo e una grande mente, che ha cambiato totalmente il modo di vedere e gestire l’informazione scientifica in televisione. Il figlio Alberto è arrivato subito dopo nelle nostre case, con lo stesso modo di fare del padre e pronto ad insegnare – raccontare e rendere ogni storia incredibile. Piero Angela ha lasciato sicuramente un vuoto incolmabile, ma la notizia che più ha sconvolto è quella sul figlio Alberto che non sarà il suo erede.

Piero Angela, come ha cambiato il modo di informarsi

Piero Angela ha lasciato questo mondo da pochissimo tempo, con un vuoto immenso palpabile con mano e concreto. In Italia si piange ancora la dipartita di questo genio indiscusso, divulgatore scientifico notevole e particolarmente affascinante.

Un uomo saggio che ha accompagnato intere generazioni attraverso la conoscenza, che se in pochi sanno essere stato un alunno svogliato a scuola come da sua dichiarazione in una intervista. Nel 1980 è arrivato per portare in televisione una trasmissione che ha insegnato e raccontato la scienza e tutto il mondo che c’è attorno.

Un pianista eccellente, un uomo che con parole facili e adatte a tutti spiegava concetti difficilissimi e particolarmente lontani a quell’epoca così come oggi. Indimenticabile il suo Quark, che ebbe un riscontro positivo sin da subito così come negli anni a seguire con Super Quark.

Piero Angela ha escluso dall’eredità il figlio Piero: la decisione

Il maestro che ha rivoluzionato il palinsesto Rai e il modo di apprendere degli italiani, ci ha lasciato da poco tempo. Alberto Angela è il figlio, ammirato e amato da tutti gli italiani, che ha preso la storia e l’ha messa a disposizione di tutti in televisione.

Uomo affascinante, intelligente e plurilaureato ha impostato il suo percorso verso la civiltà perduta e la storia del mondo, sino ad oggi. Padre e figlio hanno spesso lavorato e collaborato insieme, accomunati dal loro modo di porsi in maniera semplice, umile e sempre rispettoso.

I due conduttori hanno studiato approfonditamente gli argomenti proposti e sono sempre rimasti in sintonia. Piero Angela ha però confessato un qualcosa che ha lasciato senza parole, soprattutto per quel che riguarda la sua eredità e il figlio.

Durante una famosa intervista ha dichiarato che Alberto non sarebbe stato il suo erede. La frase è da interpretare a fini lavorativi e professionali, non personali.

“Il mio erede oggi? Non mio figlio. Lui si occupa di altre cose, ha fatto anche lui divulgazione, ha una formazione scientifica: si è laureato in scienze naturali, poi ha fatto il ricercatore per molte campagne di scavo in Africa e altrove.”

Insomma, per tutti coloro che hanno creduto che l’amato Alberto potesse seguire le orme del padre ci sono notizie differenti. Piero, durante una intervista ha dichiarato che il figlio si occupa di altre cose perché ha una predisposizione per l’archeologia, l’arte e la storia. Per questo motivo continuerà ad occuparsi di divulgazione ma sotto un aspetto completamente differente dal padre.

Forse nessuno potrà mai essere come Piero Angela, ma siamo certi che Alberto avrà modo di raccontarci ancora la storia come solo lui sa fare.