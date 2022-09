Poker della Lazio, Cremonese KO!

Con una prestazione perfetta la Lazio di Maurizio Sarri espugna il Giovanni Zini di Cremona e si porta a quota 14 punti in classifica reagendo dopo la clamorosa sconfitta rimediata nella trasferta di Europa League



La Lazio riparte dai soliti due fenomeni della squadra: Milinkovic-Savic e Ciro Immobile, due assist per il serbo, due gol per il numero 17 che mette già dopo 7 minuti la partita sui binari giusti per i biancocelesti.

La Lazio gioca un grande calcio e dimostra ancora una volta come la qualità a disposizione di Maurizio Sarri sia veramente tanta, i capitolini dovranno migliorare sulla costanza e sulla continuità. fattori che continuano ad essere un problema per la Lazio.

Sconfitta netta e dolorosa per una Cremonese che continua a giocare un buon calcio in fase offensiva ma dovrà registrare una fase difensiva che continua ad avere evidenti lacune.

Impressionante la facilità con la quale la Lazio trova la verticalizzione, la sconfitta contro il Midtjlland è ormai solo un brutto ricordo.

Super Immobile, Cremonese KO!

Ennesima giornata di gloria per Ciro Immobile che continua a trascinare la Lazio con gol e prestazioni da assoluto leader tecnico e carismatico.

I biancocelesti si portano al quinto posto in classifica ed aspettano i risultati del big match in programma questa sera tra Milan e Napoli.



Ennesima sconfitta stagionale per la Cremonese che, complice anche la storica vittoria del Monza contro la Juventus, scivola al penultimo posto in classifica.

Immobile ne fa due, Pedro e Milinkovic-Savic fissano il punteggio sul 4-0 per una Lazio che vola in classifica.

Maurizio Sarri dovrà essere bravo a registrare la fase difensiva e lavorare sulla testa dei suoi ragazzi che tante volte sembrano uscire inspiegabilmente dalla partita.

Danilo Cataldi è ormai una sicurezza in cabina di regia con Zaccagni e Felipe Anderson che sembrano i partner perfetti per Ciro Immobile.

Preoccupante passo indietro della Cremonese che non riesce mai ad alzare il ritmo soffrendo fin dal primo minuto la grande intensità degli ospiti.

La classifica è ancora corta ma Alvini ha l’obbligo di chiedere qualcosa in più ai propri ragazzi.

La sosta per le nazionali sarà fondamentale per recuperare energie fisiche e mentali e cercare di ripartire con il piede giusto alla ricerca di una salvezza sicuramente difficile ma che rimane alla portata della Cremonese.

Ciro Immobile continua a fare gol con la Lazio, ora Roberto Mancini si aspetta risposte importanti anche con la maglia della nazionale.