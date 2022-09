Oroscopo, fino al 25 di settembre saranno giorni terribili per questi due segni: solo delusioni

L’oroscopo fino al 25 di settembre non regala molte gioie, soprattutto per questi due segni zodiacali che avranno non poche delusioni.

Da una parte abbiamo le caratteristiche dei segni zodiacali per ogni persona, da unire al Tema Natale per dare ad ogni soggetto la propria idea di personalità e modo di essere. L’oroscopo è diverso, perchè riesce ad offrire una visione chiara e completa di come saranno le giornate. Sino al 25 settembre ci sono due segni zodiacali in particolari che non avranno pace e devono prepararsi alle delusioni, quelle toste. Tornerà poi il sereno? Tutto dipende dai pianeti e dalla loro congiunzione.

Segni Zodiacali, opposizione di Mercurio retrogrado fino al 25 settembre

Settembre non ha lasciato molte interpretazioni e Mercurio retrogrado ha confermato il suo attacco, soprattutto per due segni zodiacali in particolare. In pochi lo sanno, ma i segni e l’oroscopo sono influenzati giorno dopo giorno dalla posizione dei pianeti.

Ogni segno zodiacale può quindi beneficiare oppure subire una determinata situazione, grazie ai pianeti e al loro movimento giornaliero/mensile. Mercurio in particolare si trova in opposizione nel mese di settembre, dando del filo da torcere a due segni zodiacali in particolare.

Questo pianeta rappresenta la personalità di ogni persona, il tipo di comportamento e come si approccia alle situazioni anche in base all’età. Con il transito dei pianeti, Mercurio può rappresentare un problema influenzando non solo le azioni ma anche il comportamento del singolo. Per questo motivo, ognuno reagisce in maniera diversa a seconda di come sono posizionati i pianeti.

La settimana sino al 25 settembre non promette nulla di buono, perché con Mercurio retrogrado la maggior parte dei segni è in lotta e di cattivo umore. Due in particolare si troveranno in estrema difficoltà.

Oroscopo sino al 25 settembre: delusioni e ripensamenti

Venere è entrato nel segno della Vergine beneficiando di un bel periodo di amore ed emozioni nuove. I Pesci avranno un incontro fortunato e alcuni potranno dire di aver conosciuto finalmente la persona giusta.

È un segno zodiacale delicato e fantasioso, tanto che quando incontrano l’amore non riescono più pensare ad altro. I soggetti nati sotto il segno del Pesci non perdonano il tradimento e quando subiscono una delusione d’amore soffrono tantissimo per via della loro sensibilità. Proprio loro sino al 25 settembre dovranno fare i conti con Venere in opposizione.

Anche Marte è in opposizione e chi è in coppia potrebbe litigare e fare uscire il peggio di sé. Il nati sotto il segno dei pesci si troveranno spossati, stanchi e delusi: basterà aspettare qualche giorno sino a quando la Luna non sarà favorevole limitando gli spostamenti nel week end.

L’altro segno che subirà l’opposizione della Luna sarà lo Scorpione.

Dal carattere combattivo e riflessivo, la settimana sarà difficile da affrontare soprattutto sino a Giovedì, cercando di evitare le tensioni in famiglia o nell’ambito professionale. Venere in favore regalerà non poche soddisfazioni nel week end e gli Scorpioni torneranno a sorridere.