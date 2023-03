Pichetto: “Si valuta la proroga degli sconti delle bollette dopo il 31 marzo”

Gilberto Pichetto Frattin, il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha parlato a lungo di un argomento che sta a cuore a molti italiani durante la trasmissione Start.

Il ministro ha fatto riferimento anche ad una probabile proroga degli sconti delle bollette dopo la scadenza del 31 marzo.

Le parole di Gilberto Picchetto Fratin

Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin ha affrontato l’argomento della scadenza degli sconti che, il 31 marzo, scadranno sulle bollette di luce e gas. A questo riguardo ha affermato di portare avanti una valutazione insieme al Ministero dell’Economia il quale “tiene i cordoni della borsa e questo influirà certamente nell’inserire anche tutto, in parte o nulla dei cosiddetti oneri di sistema nella bolletta. Ma confermo che dopo un primo ribasso del 20% nel precedente trimestre dovremo riavere un altro 20% che si unisce al 34% del gas e al successivo 10. Quindi il trend è abbastanza buono”.

Nel corso dell’intervento il ministro Fratin ha affermato anche che l’Italia ha intenzione di restare nel nucleare sia per la sperimentazione che per la ricerca anche se però ha voluto sottolineare che tutto ciò non vuol dire esplicitamente realizzare una nuova centrale ma semplicemente accendere i riflettori sull’argomento del nucleare.

Delle parole pronunciate anche perché, sempre secondo il ministro, per mettere in piedi una centrale nucleare sono necessari tra i 10 e i 15 anni e si tratta di una decisione che non deve essere presa a cuor leggero ma che necessita di diversi passaggi parlamentari. Quindi, decidere di costruire una centrale nucleare non è un qualcosa che dipende da un solo ministro.

L’importanza di essere pronti in caso di terremoto

Nel programma Start, il ministro dell’ambiente della sicurezza energetica ha affrontato anche un altro argomento, ossia quello dei sismi, facendo riferimento al terremoto che si è registrato in Umbria nelle ultime ore.

A questo riguardo il ministro afferma che l’Italia, poiché risulta essere un paese sismico, deve essere sempre pronta ad una soluzione nel momento in cui si verificano di sismi. Per ciò che concerne gli sciami sismici, Pichetto afferma che, in base a ciò che hanno comunicato gli esperti nazionali, questi episodi non sono molto gravi in quanto non vi sono vittime mentre i danni sono contenuti anche se la maggior parte di essi sono concentrati all’interno dei fabbricati privati.