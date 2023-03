By

Come fare per avere le piastrelle di casa lucide e brillanti senza usare i prodotti con ingredienti chimici? Basta un solo rimedio naturale.

Si usano sempre e solo dei prodotti chimici per pulire le piastrelle di casa. Alcuni ingredienti potrebbero rovinare lo smalto o corrodere la superficie, mentre gli ingredienti naturali sono appositi per preservare ogni tipo di piastrella. Sono elementi a continuo contatto con la polvere, detriti e umidità tanto che si può col tempo creare della muffa oppure avere le fughe di colore nero. Gli esperti consigliano di usare un solo rimedio naturale, sempre presente in tutte le case.

Piastrelle di casa pulite igienizzate solo con questo ingrediente

Per pulire le piastrelle non è necessario acquistare detersivi costosi o ricchi di sostanze chimiche. È importante individuare un solo rimedio naturale, che possa lavorare sulle superfici igienizzando ed eliminando ogni traccia di sporco.

Il bicarbonato di sodio è uno degli ingredienti maggiormente usati nelle case, grazie alle sue proprietà igienizzanti e una azione abrasiva soft ideale per rimuovere lo sporco ostinato. Non solo, ottimo anche per eliminare gli odori cattivi che invadono gli ambienti.

Quello che bisogna fare è mescolare un cucchiaino di bicarbonato di sodio con un litro di acqua, all’interno di un secchio. La sostanza potrà essere usata sulle piastrelle e anche sulle superfici come marmo e legno.

Per potenziare l’azione deodorante, il consiglio è di aggiungere alcune gocce di olio essenziale. La fragranza è a proprio gusto, anche se si consiglia il limone oppure il bergamotto.

Se le macchie sono ostinate, basterà aggiungere al bicarbonato di sodio due o tre gocce di aceto di vino bianco. Mescolare con acqua tiepida e pulire le piastrelle del bagno o della cucina, asciugandole completamente con un panno pulito.

Come si crea un detersivo fai da te per le piastrelle

Per lavare bene le piastrelle, si può creare un detersivo fai da te da versare direttamente in un contenitore con lo spruzzino. Si combinano alcuni ingredienti per avere una superficie pulita, igienizzata e profumata.

L’occorrente è il seguente:

Acqua tiepida 1 litro;

Bicarbonato di sodio 2 cucchiai;

Alcol 3 cucchiai;

Sapone di Marsiglia in scaglie 1 cucchiaio.

Tutti gli ingredienti dovranno essere mescolati. In alternative alle scaglie di sapone si può utilizzare anche liquido così che si sciolga più velocemente.

Vaporizzare direttamente sulle superfici e passare un panno in microfibra per aiutare ad eliminare lo sporco ostinato. Risciacquare bene e poi asciugare così che non ci sia più alcuna traccia di acqua.

Se ci sono delle fughe nere tra una piastrella e l’altra, questa sostanza è ideale per trattarle. In questo caso, si consiglia di vaporizzare il detersivo fai da te sulle fughe e lasciare agire qualche minuto. Subito dopo grattare via lo sporco con lo spazzolino, risciacquare bene e asciugare. Questo detersivo fai da te si può usare sempre, così da avere superfici igienizzate e pulite.