Roma, oggi l’incontro tra Netanyahu e Meloni

Benjamin Netanyahu a Roma per incontrare Giorgia Meloni

Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, è arrivato a Roma insieme a sua moglie Sara. Oggi incontrerà la Premier Giorgia Meloni. L’incontro si terrà alle ore 13:30 con un pranzo ufficiale presso Palazzo Chigi, nella Capitale.

Dopo l’incontro è attesa la conferenza stampa congiunta. Questo per il primo ministro israeliano è il suo terzo viaggio ufficiale all’estero da quanto ha ripreso a guidare la sua nazione.

L’uomo si tratterrà a Roma fino a domani, è prevista infatti la sua partecipazione a diversi eventi della capitale. Dopo infatti il pranzo e la conferenza stampa con la Premier Meloni, Benjamin Netanyahu ha un’agenda fitta di impegni.

Oggi dovrà partecipare anche al Forum economico che si tiene con le imprese italiane e a cui prenderà parte anche il Ministro per lo Sviluppo Economico e il Made in Italu Adolfo Urso. Il Forum si svolgerà presso Palazzo Piacentini.

Durante un’intervista rilasciata a Repubblica prima del suo arrivo, il primo ministro aveva dichiarato: “Credo sia venuto il momento per Roma di riconoscere Gerusalemme come capitale ancestrale del popolo ebraico, da ben tremila anni. Come hanno fatto gli Stati Uniti con un gesto di grande amicizia”.

In merito a quest’ultima questione la situazione è alquanto controversa, le Nazioni Unite non hanno mai riconosciuto Gerusalemme come la capitale di Israele, questo sulla base del diritto internazionale.

Proprio per questo motivo la capitale è ancora considerata Tel Aviv e molte nazioni, quasi tutte, hanno mantenuto la loro ambasciata nella città.

Nel 2017 però, sotto il la guida di Trump, gli americani spostarono la loro ambasciata a Gerusalemme e fu un gesto politico che voleva riconoscere quest’ultima come sovranità israeliana.

Netanyahu chiede di fare lo stesso all’Italia, di spostare perciò l’attuale sede dell’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Fino ad oggi però l’Italia è stata allineata alle Nazioni Unite e alle decisioni seguite dall’Unione Europea.

L’unica persona che fino ad oggi si è vista favorevole a questo cambio e quindi ad assecondare la richiesta del primo ministro israeliano, è stato Matteo Salvini con un post su Twitter che riportava: “Dico convintamente sì a Gerusalemme capitale di Israele, nel nome della pace, della storia e della verità”.

Giorgia Meloni invece come premier ancora non si è espressa, le ultime dichiarazioni sulla questione erano state fatte durante un’intervista lo scorso agosto 2022 in cui si era mostrata molto cauta sul tema.

Da quello che si evinceva dall’intervista la sua intenzione non era di seguire gli Stati Uniti trasferendo perciò l’ambasciata. Sulla tematica, secondo la Meloni, era necessario un confronto diretto con il ministro degli Esteri per valutare attentamente la situazione.

Tante sono però le tematiche che si affronteranno nell’incontro di oggi tra queste la possibilità di avere tra le due nazioni una collaborazione economica maggiore.

Netanyahu ha dichiarato inoltre la volontà di proporre all’Italia il gas naturale, di cui Israele dispone a grandi quantità, con l’intenzione di sostenere la crescita economica italiana.

Si parlerà inoltre dell’Iran e di come poter impedire che essa raggiunga l’atomica. Inoltre Netanyahu vuole affrontare un’altra tematica molto delicata, ossia il voto negativo dell’Italia all’Onu per ben 89 volte contro Israele.

Le tensioni in Israele

Intanto nella nazione di Israele la tensione rimane elevatissima soprattutto dopo la sparatoria che si è verificata al centro di Tel Aviv, ieri 09 marzo 2023.

Nella giornata di ieri un giovane palestinese di 23 anni ha aperto il fuoco su alcune persone presenti nel centro della città, lasciandone ferite tre.

La Premier Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter ha voluto esprimere la vicinanza dell’Italia a Israele che si è trovata di fronte all’ennesimo attacco terroristico contro civili israeliani.