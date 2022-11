Angelica è scomparsa da Barletta da due giorni e in queste ore si sono intervallati gli appelli della famiglia per trovarla sana e salva.

La ragazza è ipovedente e si è allontanata per una commissione facendo poi perdere le sue tracce, ora si teme per la sua vita.

La scomparsa di Angelica

Angelica Milena Rociola è il nome della ragazza residente a Barletta che è uscita di casa lunedì scorso per fare una commissione. Da quel momento non si è saputo più nulla di lei e ora la famiglia teme per la sua vita.

Angelica è ipovedente e stando a quanto afferma il padre, non si sarebbe mai allontanata da sola, infatti per i suoi problemi di vista, la sera non riesce a vedere e non si allontana mai da sola.

“ogni tanto esce nelle ore diurne ma non si allontana mai troppo a causa di questa problematica che l’affligge da quando è piccola. siamo molto preoccupati, vogliamo solo che torni a casa sana e salva”.

Come tutta la famiglia, Luigi non si da pace per la scomparsa della figlia 24enne e lo stesso vale per la madre della giovane, che ha diffuso un post sui social riferendo alcuni dettagli di quel lunedì pomeriggio in cui Angelica è uscita di casa.

I fatti

Lunedì pomeriggio Angelica è uscita dalla sua abitazione di Barletta per recarsi un cartolibreria. Il tragitto è molto breve, infatti sono circa 500 metri di distanza e come affermato dai genitori, la ragazza non si sarebbe mai allontanata troppo da sola poiché stava facendo buio e a breve non avrebbe più potuto vedere cosa la circondava.

La commissione di pochi minuti si è trasformata in una scomparsa immotivata, infatti la 24enne non è più rientrata e subito è scattato l’allarme.

I genitori si sono recati nella commissariato di zona per sporgere denuncia ai Carabinieri che ora sono impegnati nelle ricerche.

Par cercare di aiutarli, la madre di Angelica ha diffuso un post su Facebook in cui ha descritto cosa la ragazza indossava quel giorno, ovvero dei pantaloni neri a pois bianchi e una felpa scura con borchie, poi scarpe da ginnastica bianche e una borsa a tracolla a quadretti.

Con sé aveva il cellulare, che però dal momento in cui è scomparsa risulta staccato.

Secondo i primi dettagli emersi dalle indagini, sembra che gli agenti avrebbero localizzato la posizione del cellulare in due diverse zone: lunedì pomeriggio a Molfetta e la mattina seguente a Trani.

Da quel momento non si sa più nulla e l’ipotesi più accreditata è che si sia allontanata con qualcuno ma anche questa tesi è avvolta dal mistero perché di fatto Angelica non ha amici.

La mattina è con un insegnante di sostegno e la sera è a casa, proprio perché ha grandi difficoltà a vedere a causa della grave patologia che compromette la sua vista.

Sembra sparita nel nulla e ora i genitori pregano solo che torni a casa sana e salva.