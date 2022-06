Piante, sradica immediatamente queste: individuati oltre 60 pesticidi | Sono dannose

Per questo motivo, secondo la ricerca, è emerso che la maggioranza delle piante che possono essere comprate nei vivai (almeno in Germania, sebbene si immagina che lo scenario sia lo stesso anche in Italia) siano ampiamente nocive per le api.

Anche qui in Italia si è effettuato uno studio nel 2014 da parte di Greenpeace attraverso il rapporto Eden Tossico. Lo studio ha anche evidenziato tracce significative di pesticidi neonici nelle piante ornamentali italiane.

Questo sta a significare che anche coltivare delle piante per ornamento può comportare effetti deleteri per molti insetti tra cui le importantissime api.

Dal momento che le api assimilano le tossine dannose per gli insetti presenti attraverso il nutrimento e il polline, qualsiasi intervento di salvataggio delle api si trasforma in una trappola velenosa.

È opportuno precisare che nel 40% delle piante in cui erano riscontrate soluzioni ad alta tossicità per le api, i pesticidi riscontrati non sono ammessi dall’Unione Europea.

È sconcertante che i fabbricanti in Europa siano soliti promuovere nei Paesi del Sud prodotti che non sono più consentiti in Europa in quanto pericolosi per l’uomo e per l’ambiente.

In queste zone queste sostanze sono impiegate, in particolare nella coltura di piante decorative, e rappresentano un pericolo per i lavoratori e inquinano l’ambiente.