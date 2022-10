Piante d’appartamento contro polvere e allergie, una più bella dell’altra

Alcune piante d’appartamento possono essere un ottimo alleato per contrastare l’allergia alla polvere, oltre che impreziosire gli ambienti.

Nelle nostre case anche se ci cimentiamo nelle pulizie più accurate c’è sempre della polvere, che tende ad annidarsi negli angoli più insidiosi e giorno dopo giorno questa torna a posizionarsi sulle nostre superfici.

Pertanto, anche se utilizziamo gli elettrodomestici più efficaci e ci mettiamo ore a pulire il tutto, a volte ci sembra che non sia mai abbastanza e ci ritroviamo a punto e a capo con nuova polvere da levare via.

Piante d’appartamento: le migliori contro polvere e allergie

Questo può essere un vero e proprio problema dato che ci sono molte persone che soffrono di allergia alla polvere ed è una forma di allergia molto comune e che sta prendendo piede sempre di più.

Per evitare problemi fisiologici molti medici consigliano un ciclo di vaccinazione contro questa allergia, ma a volte questa non basta e ci sono sempre dei problemi quando si entra a contatto con questa materia.

Ma non tutti sanno che esiste una soluzione ecologica, che potrebbe aiutare tantissimo a contrastare la formazione di polvere nelle nostre case. Questo consiste nell’avere nelle nostre abitazioni alcune piante d’appartamento.

Grazie alla purificazione dell’aria e al loro processo di fotosintesi e all’emissione di Co2, queste piante d’appartamento aiutano moltissimo coloro che hanno problemi con la polvere.

La prima pianta consigliata da avere in casa è la Chamaedorea seifrizii, comunemente chiamata palma di bambù che può raggiungere anche i tre metri d’altezza. Questa pianta originaria dell’Asia contrasta la polvere ed eliminata sostanze come la formaldeide, lo xilene e l’ammoniaca.

Un’altra pianta, molto diffusa e venduta per via del suo aspetto particolare è la Dracaena Trifasciata (o Lingua di suocera) che rendere esotico il nostro salotto. Questa pianta è molto resistente e come la precedente elimina alcune sostanze nocive.

Anche la Falangio tende a eliminare tutte queste sostanze a cui si aggiunge anche il toluene e il monossido di carbonio. Inoltre non è tossica per gli animali domestici e può essere coltivata e moltiplicata con molta facilità.

Un’altra pianta che si trova ovunque ed il suo commercio è molto diffuso è la Pothos la cui cura non comporta determinati sforzi ed ha una buona resistenza ed assorbe facilmente la formaldeide, il benzene e lo xilene.

Altre piante utili per contrastare l’allergia

Un’altra pianta molto resistente e molto bella dal punto di vista visivo, a tal punto che è venduta per via dei suoi fiori come complemento d’arredo per decorare le case è la Spatifillo che assorbe la polvere e le sostanze nocive.

Diversamente dalla Falangio, una pianta che può aiutarci a contrastare l’accumulo di polvere ma che può risultare tossica per i nostri amici animali.

Il fico del caucciù è un’altra pianta consigliata che ha bisogno di pochissima manutenzione. Questa pianta, oltre a sfavorire la formazione della polvere, tende a purificare l’aria della nostra abitazione e a mantenere l’umidità in maniera stabile ed equilibrata all’interno della stanza in cui è collocata.

Infine, utilissimo è anche il crisantemo, che tende ad eliminare polvere e sostanze nocive oltre che a essere una delle più efficaci nella purificazione dell’aria ma è molto velenosa per gli animali.

Questo fiore, in Italia viene associato ai morti, questi perché la sua fioritura avviene proprio nel periodo della commemorazione dei defunti e per questo motivo si è diffusa la cultura di portare omaggio ai propri cari defunti un mazzo di fiori di crisantemi.

In altre parti del mondo, come in Giappone invece rappresenta l’immortalità ed è legato alla forza e alla resistenza proprio perché nascendo in inverno resiste alle avversità a tal punto che la casata imperiale giapponese ha preso come simbolo un crisantemo giallo per indicare il proprio marchio.