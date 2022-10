Macchie di calcare sulle posate, solo con questo le elimini facilmente

Se sulle nostre posate troviamo delle macchie del calcare per eliminarle del tutto bisogna gettarci sopra questo ingrediente. Ecco di quale si tratta.

Le posate sono indispensabili per portare il cibo alla propria bocca e consumare la pietanza che ci troviamo davanti, a meno che non utilizziamo cibi e altri tipi di strumenti se ci alimentiamo con alimenti provenienti da altre culture.

In Occidente, l’uso delle posate è molto diffuso e ogni giorno ci ritroviamo a lavare sotto il lavello o a inserire nelle nostre lavastoviglie oltre che i piatti anche molte posate in metallo o acciaio inox.

Posate, si possono eliminare le macchie?

Il più delle volte, nonostante strofiniamo attentamente con il detersivo queste posate, non si levano le goccioline di acqua che si formano per via del calcare all’interno del nostro rubinetto. Prima di andare a scoprire l’ingrediente per eliminare definitivamente le macchie di calcare, ci sono alcuni rimedi naturali da prendere in considerazione.

Una soluzione che le nostre nonne amano è il bicarbonato di sodio facendolo sciogliere in acqua.

Una volta riempita di acqua calda la vasca del lavello, vanno inseriti all’interno 4 cucchiai di bicarbonato di sodio che andranno a sciogliersi e dopo una volta inserite le posate agiranno contro le macchie di calcare rilasciando anche un azione antibatterica e antimicrobica.

Un’altra soluzione che può sembrare azzardata è quella di utilizzare assieme al bicarbonato di sodio direttamente sulla spugna dell’acqua ossigenata e qualora le macchioline siano insidiose lasciare le posate in ammollo in acqua calda con quella ossigenata.

Bisogna però stare attenti in questa operazione, perché l’acqua ossigenata da utilizzare è quella a 10 volumi ossia quella comune che si trova in commercio per uso domestico, altri tipi di acqua ossigenata potrebbero portare dei danni molto seri.

Tra gli altri ingredienti che possiamo utilizzare per smacchiare le nostre posate dalle goccioline di calcare abbiamo anche il sapone giallo che comunemente è utilizzato per la lavatrice.

Questo sapone può essere impiegato anche in altre faccende domestiche e basta spargere una pallina di esso sulla spugna per poi strofinarlo con acqua calda sulle posate rendendole brillanti stando attenti a levare tutta la sua componente oleosa.

Infine, tra gli altri metodi troviamo anche il succo di limone che oltre a sgrassare le nostre posate avrà anche un’azione disinfettante e lascerà un’inebriante profumo sulle nostre posate e l’acido citrico.

Questo ultimo ingrediente è facilmente reperibile in commercio e può rivelarsi un alleato ottimale per levare le macchie dalle nostre posate. Ma c’è un ultimo ingrediente infallibile e completamente naturale, che neutralizza le macchie di calcare.

Macchie di calcare sulle posate: l’ingrediente per eliminarle definitivamente

Ma esiste un ingrediente molto efficace che farà splendere nuovamente le nostre posate come se fossero stata appena comprate e tutti quanti noi di solito ce l’abbiamo in casa e non abbiamo mai pensato di usarlo per questa operazione.

Si tratta dell’aceto che è sempre stata considerata dalle nostre nonne la soluzione più ottimale per far tornare gli oggetti lucidi che siano loro in acciaio, rame, argento o qualche altro materiale.

Per utilizzarlo bisogna riempire la vasca del lavello con abbondante acqua calda e successivamente inserire 1 bicchiere e mezzo di aceto all’interno di esso e posare le posate tenendole in ammollo per alcune ore.

Dopodiché con una spugna non molto rigida andare a levare le macchie ostinate e risciacquarle accuratamente e vedrete che le vostre posate saranno nuovamente lucide e splendenti.

Consiglio degli esperti

Va detto però, che prima di utilizzare questi metodi, vanno prima provati in un angolo non visibile della casa, in modo che qualora non dovessero risultare efficaci non danneggeremo permanentemente le nostre posate.

Ma seguendo i consigli e stando ben attenti alle dosi questo problema non dovrebbe sussistere ma è sempre meglio avere una certa accuratezza anche nelle faccende domestiche.