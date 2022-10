Verona-Milan, probabili formazioni e statistiche

Dopo la brutta sconfitta casalinga contro il Chelsea il Milan è pronto a ripartire in campionato, di fronte un Verona che in settimana ha esonerato Cioffi ed oggi al Bentegodi proverà a dare una scossa alla propria stagione



Il match tra Verona e Milan chiuderà la domenica di Serie A alle 20.45, i rossoneri cercano una vittoria per dare continuità al successo ottenuto contro la Juventus e rimanere a contatto con la super Atalanta di Gasperini, il Napoli scenderà in campo alle 18.

Tante assenze in casa rossonera, De Ketelaere non recupera e si aggiunge alla lunga lista di indisponibili per Pioli.

Esonerato Gabriele Cioffi in settimana i gialloblu hanno affidato la panchina momentaneamente a Bocchetti che stasera farà il suo esordio assoluto in una panchina di Serie A.

Padroni di casa che al momento sono fermi al terzultimo posto in classifica con appena 5 punti, Milan a 20.

📓 Match Preview 📓 Manca sempre meno al fischio d’inizio del Bentegodi 🔜 Leggi la nostra anteprima di #VeronaMilan #SempreMilan — AC Milan (@acmilan) October 16, 2022

Bocchetti conferma Henry unica punta, Verdi parte titolare

Per la sua prima panchina ufficiale con il Verona Bocchetti sceglie il 3-4-2-1 con Montipò in porta ed una difesa composto da Hien, Gunter e Cabal.

In cabina di regia ci sarà ovviamente Veloso con Tameze a dare intensità al centrocampo, sulle corsie laterali agiranno Faraoni e Doig.



Verdi e Hrustic saranno a sostegno dell’unica punta Henry, panchina iniziale invece per Kevin Lasagna.

Pesante l’assenza per squalifica di Ceccherini che sarà sostituito da Cabal al centro della difesa gialloblu.

Gabbia al centro della difesa per il Milan

Dopo l’ottima prestazione fornita contro la Juventus al fianco di Tomori ci sarà ancora una volta Gabbia con Kalulu che agirà nel ruolo di terzino destro, a sinistra invece ci sarà Theo Hernandez.



Senza Maignan tra i pali ci sarà ancora una volta Tatarusanu, Bennacer e Tonali in cabina di regia con Krunic, Brahim Diaz e Leao dietro ad Olivier Giroud.

Riflettori puntati sul fenomeno portoghese che proprio in queste ore sta trattando il rinnovo contrattuale con la società campione d’Italia in carica.

Verona-Milan, statistiche

Il Milan ha vinto cinque delle ultime sette sfide in campionato contro il Verona, trionfando negli ultimi tre incroci consecutivi.

Il pareggio tra le due squadre al Bentegodi manca addirittura dal 2000 quando i gol di Bonazzoli ed Ambrosini fissarono il risultato sull’1-1.

I padroni di casa vengono da quattro sconfitte consecutive in Serie A, i veneti non collezionano cinque sconfitte consecutive dal 2018, quando sotto la guida di Pecchia furono poi retrocessi in Serie B.

Il Verona è una delle tre squadre in questa Serie A a non aver ancora mandato in rete nessun centrocampista, insieme a Cremonese e Spezia