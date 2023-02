Piano cottura lucido, con questo ingrediente da 50 centesimi lo lasci come nuovo

Il piano cottura in alluminio è molto bello da vedere ma si sporca con grande facilità. Come fare per averlo sempre come nuovo?

Basta un ingrediente poco costoso e un po’ di olio di gomito per avere un piano cottura sempre brillante.

Piano cottura: come averlo lucido

Il segreto per avere un piano cottura sempre lucido è quello di non utilizzarlo. Naturalmente si tratta di un’ironia. Impossibile stare in cucina senza utilizzare il piano cottura. Ecco perché è una zona della stanza che si sporca con estrema facilità. Grasso, bruciature, macchie di caffè, acqua di cottura fuoriuscita dalle pentole… sono tanti gli elementi con cui un piano cottura viene in contatto ogni giorno.

Il cruccio di molti è che, spesso, lo sporco non si toglie e il lucido non torna come prima. Eppure, non serve utilizzare costosi prodotti per la pulizia che, talvolta, possono essere anche troppo aggressivi per l’alluminio della nostra cucina. Ti basterà, infatti, un ingrediente molto economico, reperibile in qualsiasi supermercato in bottiglie da un litro qualche panno da cucina e un po’ di olio di gomito. Curioso di sapere di cosa si tratta? Continua a leggere e lo scoprirai, rimarrai sorpreso.

Cosa occorre

Il piano cottura in acciaio può essere fatto tornare lucido e brillante come se fosse nuovo, grazie all’ausilio di un unico ingrediente. Si tratta di un ingrediente molto utilizzato in cucina e per le pulizie domestiche che costa pochissimo: non più di 0,50 centesimi a bottiglia, per le versioni più economiche.

Stiamo parlando dell’aceto bianco di alcol che, comunemente, viene anche chiamato aceto bianco. Si tratta di una soluzione composta da acqua ed acido acetico che viene ottenuto da una doppia fermentazione. La prima è alcolica, la seconda è acetica, effettuata da batteri, dovuti ad alcolici, riso, frutta ma anche malti. Non è escluso che spesso, l’aceto bianco venga ricavato dalle barbabietole da zucchero.

Per pulire il piano cottura, servirà, dunque, questo ingrediente portentoso ma anche un panno in microfibra ed un panno da cucina. L’aceto dovrà essere versato direttamente sul piano cottura in alluminio. Distribuiscilo in maniera uniforme usando il panno da cucina. Poi, con il panno in microfibra imbevuto di acqua sciacqua con cura. Ti servirà un altro panno asciutto per asciugare bene, evitando che si formino degli aloni.

Per un piano cottura particolarmente sporco, potrai versare l’aceto direttamente sulla superficie e poi passare il panno da cucina. Ne basta davvero una piccola quantità per avere risultati sorprendenti. Abbi cura di passare bene vicino i fuochi, laddove si concentra maggiormente lo sporco. Il panno potrà essere passato anche sui fuochi.

Otterrai un piano cottura brillante ma soprattutto igienizzato e pronto ad essere usato di nuovo per le tue preparazioni.