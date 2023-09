Piange disperatamente in bagno da ore, ma arriva un dolce messaggio dalla vicina

La vicenda della donna che piangeva disperatamente nel bagno da ore ha sorpreso tutti. Per fortuna è giunto un messaggio dalla sua vicina, ma scopriamo cosa è successo!

Una donna piangeva nel bagno da diverse ore e solo grazie al messaggio della vicina è riuscita a smettere. Ma cosa c’era scritto nel messaggio? Quali parole aveva usato la vicina per far smettere di piangere la donna? Scopriamo cosa è successo!

I problemi causati dalla pandemia

Il periodo della pandemia cominciato nel 2020 ha stravolto la vita di tutti e all’improvviso ha cambiato il modo di vivere a qualunque essere umano.

Infatti, i governi del pianeta hanno deciso all’unanimità di approvare delle misure molto restrittive per contenere i contagi. Le regole variavano poco fra gli stati, ma tutte avevano come obiettivo quello di ridurre le infezioni da covid-19.

Innanzi tutto, è stata disposta la chiusura dei negozi per evitare contatti con il pubblico, poi è stata disposta anche la regola di non uscire dalle case se non per estrema necessità.

La signora di cui parliamo è rimasta bloccata in casa e non poteva uscire per acquistare ciò che le serviva per lei e i bambini, compresa la carta igienica.

Per fortuna è intervenuta la vicina che con un simpatico stratagemma ha comunicato con lei facendole ritrovare in un lampo il sorriso. Scopriamo cosa è successo!

Il pianto di Grace dovuto ai problemi

La donna in questione si chiama Grace O’Connell e come tantissime altre ha avuto difficoltà nel gestire i due bambini piccoli per via delle restrizioni.

A peggiorare le cose erano anche i problemi economici, sorti sempre a causa della pandemia. La donna aveva però una vera emergenza per un prodotto che in casa sua mancava perché neanche al supermercato era reperibile.

Si trattava della carta igienica, oltre ovviamente agli alimenti di base, indispensabili per vivere. Abitando in una città piccola, le scorte nei negozi erano finite e lei non era riuscita a prenderne a sufficienza.

Inizialmente aveva messo in atto tutta la sua inventiva per far stare tranquilli i bambini, ma poi non è stato più possibile, anche lei è crollata.

Così, per evitare di farli allarmare, quando si sentiva giù andava a piangere in bagno e stava lì per ore, fino a quando non esauriva le sue forze.

Grace era esausta e pensava di non farcela. Invece, tutto è cambiato quando una sua vicina, anche lei in quarantena perché risultata positiva al Covid-19, la sente piangere e le invia un dolce e rassicurante messaggio.

Ma come ha fatto a darle questo messaggio visto che entrambe erano positive al virus? Vediamo di capire come ha fatto la vicina a passarle il rotolo!

Un messaggio dolcissimo da parte della vicina

Considerato il periodo brutto della pandemia, durante il quale era vietato toccare qualsiasi cosa, prima di scrivere il messaggio la vicina ha fatto in modo di osservare le regole per la sicurezza.

Così, prima di scrivere, mise il gel igienizzante sulle mani, poi indossò i guanti e anche la mascherina. Dopo avere eseguito correttamente la procedura per evitare contagi, la vicina scrisse sul rotolo di carta igienica la seguente frase: Stai bene vicina?

Si trattava di poche parole, che però hanno avuto su Grace un effetto davvero incredibile. Infatti, la donna ha abbozzato un sorriso e ha fatto capire alla vicina che la ringraziava per essersi preoccupata di lei.

La vicina ha potuto darle il rotolo della carta igienica in quanto le finestre dei bagni erano vicinissime. Grazie all’interessamento spontaneo della vicina, che si è dimostrata una amica vera, Grace affronterà con maggiore serenità il periodo di isolamento.

E’ bastato quel piccolo messaggio per dare a Grace la speranza di potercela fare e l’impegno necessario per superare il momento difficile. La gentilezza di una persona può davvero fare miracoli ed è quello che è successo a Grace!