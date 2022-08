“L’ha cacciata di casa”, dramma in casa reale inglese: perde per sempre il titolo

Dramma in casa reale inglese: una donna speciale per i figli di William e Kate è stata cacciata da casa. Ecco di chi si tratta.

I bambini più celebri del Regno Unito, i figli di William e Kate, stanno per perdere una persona amata e molto speciale. C’è aria di grandi cambiamenti a casa del principe William e della moglie Kate Middleton. La stessa Regina sembra che sia arrabbiata con il nipote William. Il principe pilota l’elicottero e reca con sé anche Kate ed i principini George, Charlotte e Louis.

Preferisce spostarsi con il velivolo piuttosto che affrontare il traffico londinese. In fin dei conti l’abitazione di William e Kate è molto distante dal Palazzo. La Regina ha deciso di prendere una decisione molto severa per regolare gli spostamenti. Secondo la nuova regola è opportuno che non più di un componente viaggi nello stesso veicolo. Nel caso in cui si verifichi una terribile fatalità potrebbe venire meno una famiglia reale intera.

La Regina Elisabetta ha voluto introdurre questa misura severa affinchè il nipote non continui a pilotare l’elicottero. La stessa Regina ha fatto trasferire tutta la famiglia del nipote in un’abitazione vicina alla residenza della Regina. Il principe William non può più trovare scuse e potrà raggiungere la casa con grande facilità. Nella nuova abitazione non c’è spazio per una donna speciale. Di chi si tratta?

“L’ha cacciata di casa”, dramma in casa reale inglese: addio al titolo

Con il trasferimento di William, Kate e figli in un’abitazione vicina a Buckingham Palace, i figli di William dovranno salutare l’amatissima e storica tata, l’italiana Maria Borrallo, che purtroppo, ha perso il suo titolo di tata dei principini, ha lavorato per Will e Kate da quando il piccolo George aveva soltanto otto mesi. Si tratta di una perfetta educatrice, che ha seguito i figli di William con massima dedizione. Maria sarà congedata?

A svelarcelo è la stampa inglese People: la Tata vivrà in un’abitazione vicina alla Casa Reale e ogni mattina raggiungerà i tre principini, George, Charlotte e Louis. Maria era stata scelta dalla famiglia reale inglese perché addestrata a utilizzare le armi marziali e ad evitare i paparazzi. Inoltre, nel caso di emergenza sanitaria è in grado di praticare tutte le tecniche di primo soccorso.

La tata dei figli di William guadagna sui 145.000 euro l’anno, non ha vita privata e nessun profilo Social. Inoltre, è obbligata a non divulgare informazioni riservate e alcuna notizia sulla famiglia reale. In occasione delle celebrazioni ufficiali è tenuta ad indossare la divisa di colore marrone, come richiesto dall’istituto Norland College.