Petroliera arenata nel Porto di Suez: minuti di terrore a bordo del cargo

Attimi di grande apprensione per la petroliera arenata nel Porto di Suez. L’intervento immediato dei soccorsi nel disincagliare la nave.

Una petroliera si è arenata nel porto di Suez, bloccando di fatto per alcuni minuti il passaggio nel Canale. I soccorritori sono riusciti prontamente a disincagliare la nave, scongiurando le peggiori delle ipotesi e il blocco del passaggio.

Petroliera nel Canale di Suez: disincagliata dai soccorsi

La prontezza dei soccorsi ha evitato il peggio. Sono stati minuti di apprensione quelli trascorsi tra il passaggio della petroliera Affinity V, e l’arrivo dei soccorritori. La nave infatti pare si sia incagliata nel Canale, bloccando il passaggio e facendo temere al peggio. Tanti negli anni gli incidenti di grandi imbarcazioni che hanno poi impedito il passaggio.

Le autorità di Suez però hanno già informato che il traffico è ripreso, e che le operazioni di messa in sicurezza della petroliera sono perfettamente riuscite. Un sospiro di sollievo anche per i passeggeri a bordo, ma soprattutto per le tratte commerciali ed economiche.

La nave è stata poi rimessa a galla intorno a mezzanotte della giornata di ieri, riferiscono ancora le autorità del luogo. Le operazioni di salvataggio hanno messo in moto ben cinque veicoli trainanti. La petroliera adesso, riferisce Vessel Finder, sta navigando verso il porto di Yanbu.

Pare che il blocco in mezzo la canale sia stato causato da un guasto all’imbarcazione. Problematiche tecniche, si legge nel rapporto dell’SCA, riguardanti il timone. Un guasto al timone che ha poi causato la perdita del controllo della nave, finita per intralciare pericolosamente il passaggio.

Petroliera incagliata nel Canale di Suez: primo caso dopo la Ever Given

Non è la prima volta che un incidente di questo tipo mette in apprensione. L’importanza della viabilità nel Canale di Suez, viste le continue rotte commerciali e il posizionamento geografico, è sicuramente ben nota.

Ma per via della conformazione, alcuni incidenti hanno causato negli anni serie problematiche. E’ stato il caso del marzo 2021, quando il canale enne bloccato dall’Ever Given.

La nave aveva bloccato la parte superiore del canale, interrompendo il traffico nelle acque di Suez per quasi una settimana, e recando danni enormi al commercio mondiale.

L’incidente della petroliera della serata di ieri è stato il primo caso, dopo quello disastroso capitato lo scorso anno. Fortunatamente questa volta solo un grosso spavento, ma nessun danno è stato recato alla viabilità.