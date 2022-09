Bonus 1000 euro senza ISEE, italiani pazzi di gioia: parte dal 16 settembre

Un bonus che eroga sino a 1000 euro nell’immediato e gli italiani sono pronti a richiederlo, dal 16 settembre 2022. Di che cosa si tratta e chi potrà richiederlo secondo le regole del Governo italiano?

Il Governo italiano è a lavoro per aiutare le familie italiane, colpite dalla crisi che sta attanagliando il Paese in questi ultimi anni. Considerando che le previsioni non saranno positive ancora per molto e le elezioni sono imminenti, si pensa ad una serie di bonus che potrebbero aiutare tutti per arrivare a fine mese.

Le tipologie di bonus sono tantissime, tra cui uno che permette di avere 1000 euro subito facendo partire la domanda il giorno 16 settembre 2022.

Bonus per gli italiani, gli strumenti anti crisi

I bonus erogati dal Governo sono i nuovi strumenti anti crisi, che cercando di salvaguardare una situazione che sta sfuggendo di mano. Il futuro è critico secondo gli esperti, con l’inflazione che arriverà a limiti inimmaginabili per tutti quanti.

Un lavoratore su quattro, in Italia, percepisce il meno del Reddito di Cittadinanza e tutte le chiusure aziendali che stanno man mano avvenendo metterà in crisi la maggior parte dei lavoratori già da Ottobre.

Nonostante ci siano linee di pensiero differenti in merito ai bonus erogati dal Governo, alcuni aiuti corrispondono a poter arrivare a fine mese senza dover sostenere spese mensili gravose.

Bonus da 1.000 euro: chi può averlo?

Come accennato, la logica dei bonus viene criticata da moltissime persone. Gli economisti hanno studiato la situazione italiana, stimando un autunno duro da affrontare e misure sociali che dovranno essere altamente potenziate. Sarebbe anche bene prevedere un reddito base universale, proprio perché più nessuno sarà in grado di sostenere le spese di tutti i mesi.

Si parla di un bonus da 1.000 Euro che potrà essere richiesto dal 16 settembre 2022 e sono in molti ad attendere questa data. La caratteristica principale è che si potrà richiedere anche senza ISEE, direttamente al proprio comune di residenza.

Il bonus è stato previsto, per ora, dal Comune di Bologna che ha creato un budget che supera i 5milioni di euro. Tutto questo per aiutare i cittadini che vogliono comprare una bicicletta elettrica oppure una cargobike, estendendo l’agevolazione anche per il Car e Bike Sharing.

Sono 1.000 euro che spingono i cittadini ad adottare soluzioni green che possono far risparmiare a fine mese, su benzina e parcheggio. Ricordiamo inoltre che la bicicletta aiuta a mantenersi in forma, riduce le emissioni di CO2 e fa risparmiare del tempo senza stressarsi in mezzo al traffico.

Dal 16 settembre i soggetti che hanno un accordo con il Mobility Management del Comune di Bologna potranno richiedere questa cifra, facendo attenzione ad aver acquistato un mezzo Green dopo il 28 giugno 2022.

Facciamo chiarezza sulle cifre?

Verranno rimborsati da 300 a 500 euro per chi ha acquistato la bici elettrica

Verranno rimborsati da 500 a 1000 euro per chi avrà acquistato una cargobike.

I soggetti aventi diritto dovranno presentare i documenti di acquisto del veicolo Green facendo domanda sulla piattaforma dedicata, dal 16 settembre 2022. Nella speranza che questo bonus si estenda in tutta Italia, i cittadini di Bologna dovrebbero considerare l’aiuto.