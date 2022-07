Petro fa rivivere Uribe come leader dell’opposizione

L’Uribismo, rappresentato nel Centro Democratico, si riordina nel nuovo panorama politico, dominato dalla figura di Petro, e riacquista rilevanza.

Álvaro Uribe riappare. Dopo una campagna presidenziale in cui per la prima volta in 20 anni non era protagonista e il Centro Democratico, il suo partito, non aveva un candidato, l’ex presidente è tornato ad opporsi. Una “ragionevole opposizione”, ha detto dopo l’incontro con Gustavo Petro questo mercoledì, andato ad un incontro su invito del leader della sinistra. La foto dell’incontro, entrambi seduti allo stesso tavolo, segna l’inizio di un nuovo momento politico, che rende Uribismo rilevante di fronte al rullo compressore rapresentato dall vittoria di Petro.

Petro cerca di ‘riconciliare’ il Paese

Mónica Pachón, dottoressa in Scienze Politiche e professoressa associata all’Universidad de los Andes, afferma che non sarà un’opposizione simile a quella che il Centro Democratico ha rivolto a Juan Manuel Santos. “Ci siamo abituati a vedere un Álvaro Uribe molto intransigente con un governo che in qualche modo lo aveva tradito. Uribe ha trascorso poco più di sei anni a lottare perché per lui era necessaria la difesa di un’opposizione politica a Santos.”.

Uribe è stato il principale oppositore di Santos dopo una rottura segnata principalmente dal processo di pace con le FARC. “Álvaro Uribe comprende l’importanza di opporsi. E lo farà come ha detto perché non ha senso farlo in altro modo. I numeri danno loro la possibilità di fare una ragionevole opposizione. Petro ha una comoda maggioranza al Congresso, ma non esiste un partito ideologico più forte del Centro Democratico, che vive di un’eredità importante”, afferma Pachón.

Per l’insegnante, l’Uribismo diventa rilevante nella discussione politica odierna, e Uribe “recupera la sanità mentale che non poteva avere con Juan Manuel Santos”. Un dialogo con Uribe fa molto bene a Petro perché dà legittimità al suo governo e manda un messaggio di calma. “Il messaggio è ‘sono disposto a parlare con tutti. E per questo il Centro Democratico svolge una funzione fondamentale”, dice il professore.

In un’intervista, lo stesso leader della sinistra ha riconosciuto che c’è una destra oltre lo stesso Uribe “che si organizza intorno al fascismo” e si è preparato a reagire in caso di fallimento del suo governo. Il suo appello a costruire ponti con l’ex presidente cerca anche di allontanare queste correnti estremiste. Per l’analista politico Pedro Viveros, la foto di Uribe e Petro seduti allo stesso tavolo mostra una nuova era in Colombia, dove l’opposizione parlerà con il governo e non si tratterà solo delle FARC.

“La guerra non ci ha fatto vedere i veri problemi del Paese”

“La nebbia della guerra non ci ha fatto vedere i veri problemi del Paese, ora li stiamo vedendo, non sono nuovi, ma è la prima volta che fanno parte della conversazione”, dice. Il Centro Democratico è praticamente solo nell’opposizione, ma ha le figure più rilevanti della destra colombiana. Paloma Valencia, María Fernanda Cabal e Miguel Uribe si sono messi democraticamente all’opposizione fin dal giorno in cui hanno accettato la vittoria di Petro.

“Saremo la minoranza al Congresso, ma rappresenteremo il 50% del Paese. Chi non ha votato Petro, chi prova angoscia di fronte all’incertezza e chi ha paura di perdere tutto, può contare su di me”, ha affermato il senatore Miguel Uribe. “Petro non sta solo raggiungendo la governabilità attraverso le maggioranze al Congresso, ha anche costruito ponti con settori che alla fine potrebbero essere all’opposizione, dimostrando che si può parlare con tutti. Questo è un messaggio potente e necessario per il Paese”, afferma l’analista Viveros.

Gustavo Petro è riuscito in soli 10 giorni a dialogare praticamente con tutti i settori politici nella ricerca di quello che ha definito il “grande accordo nazionale” e ha garantito la governabilità in quello che sarà l’inizio del suo mandato. “Speriamo che il Paese possa vedere lo scenario del dialogo delle differenze. La conversazione con l’ex presidente Uribe è stata utile e rispettosa. Troviamo le differenze e i punti in comune. Ci sarà sempre un dialogo governo/opposizione”, ha detto dopo l’incontro con Uribe. Il 7 agosto il leader di sinistra salirà al potere con il sostegno di diversi partiti e con un messaggio di unità.