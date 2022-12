Petizione dei francesi per rigiocare la finale: raccolte 200mila firme

Come ogni finale che si rispetti anche quella tra Francia e Argentina ha lasciato dietro di se polemiche e discussioni: sul sito MesOpinions infatti sta spopolando una petizione dei tifosi francesi che chiedono alla Fifa di far rigiocare la finale, sotto accusa l’arbitraggio di Marciniak colpevole, secondo i transalpini, di aver convalidato il terzo gol dell’Albiceleste.



Come sempre al termine di una partita c’è chi festeggia e chi si dispera: i mondiali si sono conclusi con il trionfo dell‘Argentina di Messi che in finale ha superato la Francia al termine di una delle partite più belle ed emozionanti di sempre.

Questa volta a perdere sono stati i transalpini che però non hanno digerito la sconfitta attribuendo all’arbitro Marciniak le colpe per una direzione di gara, dal loro punto di vista, discutibile.

Sul sito francese MesOpinions la petizione per far rigiocare la finale di coppa del mondo ha raggiunto circa 200mila firme, sotto accusa l’arbitro Marciniak che avrebbe condizionato la partita convalidando ingiustamente i tre gol alla formazione di Scaloni.



La Francia contro Marciniak, arriva però la risposta del fischietto polacco

La petizione riguarda, di fatto, tutti e tre i gol segnati dalla formazione argentina: il rigore che ha sbloccato la finale nasce da un contatto ritenuto “dubbio” di Dembele su Di Maria, inoltre sul gol del momentaneo 2-0, sempre secondo i francesi, le telecamere non avrebbero inquadrato un fallo netto su Mbappè avvenuto nella porzione di campo opposta a quello dove si è sviluppata l’azione degli argentini che ha portato al gol di Di Maria.



Le polemiche maggiori però nascono sul terzo gol argentino: la rete andrebbe annullata perché prima che il tiro di Messi superasse la linea di porta, due membri della panchina argentina avevano già messo i piedi in campo in una classica invasione non consentita dal regolamento.

Non si è fatta attendere la risposta dell’arbitro Marciniak che ha analizzato gli episodi contestati attribuendo ai tifosi francesi poca serietà e sportività nell’accettare la sconfitta.



“E’ vero, rivedendo le immagini c’erano due giocatori argentini nel rettangolo di gioco. Ma hanno inciso sull’azione? No. E i francesi non hanno menzionato questa foto, dove si vede come ci siano sette francesi in campo sull’azione finale. Ovviamente, avesse segnato la Francia il 4-3 finale, sarebbero stati tutti contenti? Prima di tutto, questa situazione dovrebbe influenzare il gioco? E qual è stato l’impatto dei ragazzi che si sono alzati e sono saltati in campo? Si sta cercando un appiglio su ogni cosa e questa non è serietà”