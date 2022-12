Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Cagliari

Il tecnico romano torna sulla panchina del Cagliari a 31 anni di distanza dall’ultima volta: Claudio Ranieri infatti aveva già allenato i sardi tra il 1988 ed il 1991 conquistando la doppia promozione dalla C1 alla Serie A ed ottenendo la salvezza alla primo anno nella massima serie.

Il 71 di Testaccio sostituisce Fabio Liverani.



Il Cagliari ha annunciato il ritorno in panchina di Claudio Ranieri che tornerà a guidare i rossoblu a distanza di 31 anni dall’ultima volta in cui riportò in club nella massima serie con una doppia promozione.

L’ex allenatore della Roma ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e la società aveva preannunciato il suo ritorno con l’ormai celebre “Dilidin Dilidon” , tormentone nato ai tempi in cui il romano era alla guida del Leicester.

Ranieri farà il suo debutto in panchina il 14 gennaio quando il Cagliari ospiterà alla Sardegna Arena il Como.

I sardi sono al momento al quattordicesimo posto in classifica in una stagione fin qui molto deludente, l’esperto allenatore romano dovrà essere bravo a ridare entusiasmo e serenità all’ambiente con l’obiettivo di risalire piano piano la classifica.

Claudio Ranieri torna a Cagliari “Ho sempre saputo che sarei tornato”

Tanta soddisfazione ed anche un pizzico di emozione sul volto di Claudio Ranieri che è pronto a prendere il controllo dello spogliatoio dei sardi nel tentativo di riportare il club in Serie A.

Con tutto l’ambiente è rimasto un forte legame ed il 71enne romano ha manifestato tutta la propria gioia per questo grande ritorno.

“Torno a Cagliari. L’ho sempre saputo, lo dichiarai pure allora, al momento della mia partenza. Cagliari mi fece capire che forse avrei potuto farcela nel mio lavoro, avevo trovato tutti gli elementi che in quei tre anni mi hanno aiutato: tifosi, giocatori, dirigenti, eravamo un tutt’uno. In questi giorni mi avete aiutato a prendere questa decisione, non facile per vari motivi. Ci legano stima e amore reciproco, tanti bei ricordi“.

Queste le prime parole del mister pubblicate sul sito ufficiale della società, Ranieri ha concluso la sua prima intervista da nuovo allenatore del Cagliari con il classico “Forza Casteddu”, ora i tifosi si affidano a lui per tornare presto a competere per la massima serie.

“Ho così ricevuto un aiuto discreto ma che ho sentito, vi conosco… Per questo vengo con immutato entusiasmo, amore e passione, ma io da solo non basto, sarà necessario l’aiuto della Società che mi ha voluto fortemente, sarà necessario il lavoro che chiederò ai miei nuovi ragazzi, saranno necessari i nostri tifosi, soprattutto loro, per spingere il nostro Cagliari ai risultati che tutti noi speriamo fortemente. Sono sicuro che ci ritroveremo tutti insieme a spingere la squadra, tutti nella stessa direzione, perché è solo questo quello che desideriamo. A presto, FORZA CASTEDDU”